Связи с путинистами? Громкий скандал вокруг финалистки Нацотбора на Евровидение 2026

Ежегодный Национальный отбор на Евровидение в 2026 году оказался в центре громкого скандала еще до начала финала. Одну из главных претенденток на победу, певицу Валерию Форс (Valeriya Force), обвинили в связях с российским звукорежиссером.

В чем суть обвинений

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов опубликовал расследование, в котором утверждает, что Валерия Форс сотрудничала с россиянином. Он обратил внимание, что в 2024 году артистка выпустила альбом My Dark Side под своим вторым сценическим именем — Vesta. Информацию о пластинке на своей странице опубликовал российский звукорежиссер D.Woo, проживающий сейчас в России. Он был причастен к созданию трека Валерии Love me.

После огласки в сети этот пост был удален с его страницы, однако у россиянина сохранился еще пост за ноябрь 2023 года, в котором он указал Vesta с отметкой USA, то есть США. Как раз в это время Валерия активно продвигала свое творчество в Америке.

Более того, D.Woo писал и продолжает писать песни для исполнителей страны-агрессора, открыто поддерживающих войну против Украины. В частности, речь идет о путинисте Леше Свике. Кроме того, российский продюсер выпустил дуэтный трек своего артиста Элвина Грея с Олегом Газмановым — известным сторонником убийств украинцев.

Фото: BespaLOVmedia

Зрадонька откуда не ждали: В 2024 году Валерия Форс сотрудничала с россиянином, который пишет музло для россиян и путинистов, как Леша Свик Богдан Беспалов

При чем здесь Нацотбор 2026

Валерия Форс, которая после широкомасштабного вторжения России в Украину сотрудничала с россиянином, является финалисткой одного из главных песенных событий, финал которого пройдет 7 февраля, а победитель отправится представлять Украину на престижном конкурсе песен Евровидение 2026 в австрийскую Вену. Согласно правилам национального отбора в Украине, участие не могут принимать те артисты, которые выступали в РФ после 2014 года или сотрудничали с лицами, находящимися под санкциями.

Суспільне, которое является организатором отбора, оперативно отреагировало на запросы СМИ. Там заявили, что Валерия Форс, как и другие конкурсанты, не нарушила условий участия.

Возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем России в течение ее творческой деятельности не есть нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки песни, которая представлена в конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал на протяжении всего периода творчества ответ Суспільного

Фото: BespaLOVmedia

Что говорит сама Valeriya Force

16 января певица написала в Инстаграме, что она никогда не сотрудничала с путинистами и не выступала в России, а также не отвечала за какую-либо коммерцию. По ее словам, в 2024 году она завершила проект Vesta, а с нового года — официально выступает под именем Valeriya Force и сотрудничает исключительно с американским саундпродюсером Vinny Venditto, который известен своим работами с Eminem и другими западными исполнителями.

В 2023-2024 годах я работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности. Моей ответственностью была только творческая часть. Я не работала в россии и не выпускала музыку для этого рынка Валерия Форс

Что известно о Валерии Форс

Настоящее имя артистки — Валерия Симулик. Певица родом из Харькова. В разное время она принимала участие в телепроектах "Х-Фактор" и "Україна має талант".

В 2026 году исполнительница попала в шортлист Национального отбора на Евровидение 2026, где планирует представить Украину с композицией Open Our Hearts. Ранее "Телеграф" выкладывал список финалистов и их конкурсных песен.