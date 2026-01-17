Зв’язки з путіністами? Гучний скандал навколо фіналістки Нацвідбору на Євробачення 2026

Співачка родом із Харкова і будувала кар’єру за кордоном

Щорічний Національний відбір на Євробачення у 2026 році опинився у центрі гучного скандалу ще до початку фіналу. Одну з головних претенденток на перемогу, співачку Валерію Форс (Valeriya Force), звинуватили у зв’язках із російським звукорежисером.

Що потрібно знати:

Валерію Форс звинуватили у співпраці з росіянином, пов’язаним із пропутінськими артистами

Звинувачення виникли під час її участі у фіналі відбору на Євробачення 2026

Організатори нацвідбору заявили, що підстав для дискваліфікації немає

У чому суть звинувачень

Відомий блогер-пліткар Богдан Безпалов опублікував розслідування, в якому стверджує, що Валерія Форс співпрацювала з росіянином. Він звернув увагу, що у 2024 році артистка випустила альбом My Dark Side під своїм другим сценічним ім’ям – Vesta. Інформацію про платівку на своїй сторінці опублікував російський звукорежисер D.Woo, який зараз проживає в Росії. Він був причетний до створення треку Валерії Love me.

Після розголосу в мережі цей пост було видалено з його сторінки, проте у росіянина зберігся ще один пост за листопад 2023 року, в якому він вказав Vesta з позначкою USA, тобто США. Саме в цей час Валерія активно просувала свою творчість в Америці.

Ба більше, D.Woo писав і продовжує писати пісні для виконавців країни-агресора, які відкрито підтримують війну проти України. Зокрема, йдеться про путініста Льошу Свіка. Окрім того, російський продюсер випустив дуетний трек свого артиста Елвіна Грея з Олегом Газмановим — відомим прихильником убивств українців.

Фото: BespaLOVmedia

Зрадонька звідки не чекали: В 2024 році Валерія Форс співпрацювала з росіянином, який пише музло для росіян та путіністів, як Льоша Свік Богдан Беспалов

До чого тут Нацвідбір 2026

Валерія Форс, яка після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну співпрацювала з росіянином, є фіналісткою однієї з головних пісенних подій, фінал якої пройде 7 лютого, а переможець вирушить представляти Україну на престижному конкурсі пісень Євробачення 2026 до австрійського Відня. Згідно з правилами національного відбору в Україні, участі не можуть брати ті артисти, які виступали у РФ після 2014 року або співпрацювали з особами, які перебувають під санкціями.

Суспільне, яке є організатором відбору, оперативно відреагувало на запити ЗМІ. Там заявили, що Валерія Форс, як й інші конкурсанти, не порушила умов участі.

Можлива співпраця Valeriya Force з представником рф протягом її творчої діяльності не є порушенням правил. Також зазначимо, що ця співпраця жодним чином не стосується підготовки пісні, яка представлена в конкурсі. Ми не ставимо і не можемо ставити за мету перевірку усіх агентів та контрагентів, з якими учасник співпрацював протягом усього періоду творчості відповідь Суспільного

Фото: BespaLOVmedia

Що каже сама Valeriya Force

16 січня співачка написала в Інстаграмі, що вона ніколи не співпрацювала з путіністами і не виступала в Росії, а також не відповідала за будь-яку комерцію. За її словами, у 2024 році вона завершила проєкт Vesta, а з нового року офіційно виступає під ім’ям Valeriya Force і співпрацює виключно з американським саундпродюсером Vinny Venditto, який відомий своїми роботами з Eminem та іншими західними виконавцями.

У 2023-2024 роках я працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту. Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності. Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в росії країні агресора та не випускала музику для цього ринку Валерія Форс

Що відомо про Валерію Форс

Справжнє ім’я артистки – Валерія Симулик. Співачка родом із Харкова. У різний час вона брала участь у телепроєктах "Х-Фактор" та "Україна має талант".

2026 року виконавиця потрапила до шортліста Національного відбору на Євробачення 2026, де планує представити Україну з композицією Open Our Hearts. Раніше "Телеграф" викладав список фіналістів та їх конкурсних пісень.