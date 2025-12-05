Скандал на "Євробаченні 2026": які країни відмовилися від участі у конкурсі та в чому причина

Вже не перший рік скандали виникають через участь Ізраїлю у конкурсі

Україна активно готується до "Євробачення-2026" і незабаром визначить переможця Нацвідбору. Однак навколо самого конкурсу спалахнув скандал: чотири країни оголосили бойкот, бо Ізраїль отримав автоматичний допуск на участь.

Що відомо:

Генасамблея Європейського союзу мовлення допустила Ізраїль до "Євробачення" без необхідності додаткового голосування

Через таке рішення EBU одразу чотири країни оголосили конкурсу бойкот і відмовилися брати в ньому участь

Бойкот "Євробачення 2026" оголосили чотири країни

У четвер, 4 грудня, Генасамблея Європейського союзу мовлення (EBU) проголосувала за нові правила конкурсу "Євробачення". Згідно із результатами, Ізраїль отримав автоматичний допуск на участь.

Голосування Генасамблеї Європейського мовного союзу

Але таке рішення обурило інших учасників, які виступали за виключення Ізраїлю через війну у Секторі Газа. Бойкот "Євробачення" вже оголосили чотири країни: Іспанія, Нідерланди, Словенія та Ірландія.

Ці країни відмовляються відправляти учасників на конкурс та транслювати "Євробачення".

Чотири країни відмовилися від "Євробачення" через Ізраїль

В Ірландії зазначили, що їхня участь у конкурсі "неприпустима", враховуючи велику кількість жертв у Газі та спровоковану гуманітарну кризу.

Нідерландський мовник підкреслив, що участь у конкурсі за таких обставин "несумісна з важливими суспільними цінностями".

У Словенії наголосили, що не можуть з’явитися на одній сцені з "представником країни, яка викликала геноцид".

Чи приєднаються до бойкоту Бельгія та Португалія буде відомо найближчими днями.

Нагадаємо, що масштабні протести проти участі Ізраїлю у конкурсі "Євробачення" розпочалися у 2023 році. Їх викликала критика дій Ізраїлю у конфлікті з Палестиною та гуманітарна ситуація у Газі.

У 2024 ройф протести продовжилися. У країнах Європи проходили демонстрації та збиралися петиції, щоб виключити Ізраїль з учасників "Євробачення". Але жодна країна офіційно не бойкотувала конкурсу.

Ізраїль на "Євробаченні 2025"

Минулого року ситуація загострилася, оскільки Ізраїль посів друге місце на міжнародному конкурсі, вигравши народне голосування, але отримавши низькі оцінки журі, що викликало додаткову незадоволеність та критику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Солоха і як її звати насправді. На її рахунку скандал із Нацвідбором та звинувачення Полякової у плагіаті.