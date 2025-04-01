Хотів на "Євробачення" і образив Тіну Кароль: що відомо про лідера "Хейтспіч", який поповнив лави ЗСУ

Музикант сам ухвалив рішення вступити до лав Сил Оборони України

Багато відомих особистостей залишили свою колишню діяльність та вступили до лав Збройних Сил України, щоб захищати нашу країну від окупантів. Серед них гуморист Ігор Ласточкін, а також лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко, який мобілізувався зовсім недавно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про українського виконавця Дмитра Однороженка та його групу. Ми дізналися про музиканта деякі подробиці.

Дмитро Однороженко — що відомо про лідера гурту "Хейтспіч"

Український артист Дмитро Однороженко є вокалістом одеської панк-групи "Хейтспіч", до якої входить і саундпродюсер Алекс Єфімов. Музиканти створили свій про.єкт у квітні 2022 року як відповідь на повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Гурт "Хейтспіч" з’явився у квітні 2022 року

Деякі пісні гурту блокували у соціальних мережах TikTok та Instagram, а композиція "Діти сатані" і зовсім на деякий час була видалена з YouTube. Найпопулярнішим треком "Хейтспіч" став "Я вб’ю всіх богів", станом на лютий 2025 року композицію на стрімінговій платформі Spotify прослухали майже 4 мільйони слухачів.

У серпні 2023 року музиканти випустили мініальбом "Золоті Пісні 2023", потішивши шанувальників як старими, так і новими хітами. Примітно, що пісні гурту були включені до радіо у відеогрі "STALKER 2: Серце Чорнобиля".

Про самого Дмитра Однороженка у публічному доступі небагато інформації. Згідно з його профілем у Linkedin, артист здобув освіту в Одеському національному політехнічному університеті. До творчої діяльності Дмитро працював у компанії, яка надає транспортні та логістичні послуги, а також був торговим представником.

Який вигляд має лідер "Хейтспіч" Дмитро Однороженко

Дмитро Однороженко та Нацвідбір на "Євробачення-2025"

Рок-гурт "Хейтспіч", відомий своїм агресивним стилем у музиці, пробував свої сили в Нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Але музиканти навіть не потрапили до лонглиста.

Дмитро Однороженко

Продюсер відбору Тіна Кароль на сайті "Суспільного" заявила, що чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників, бо не відповідали правилам Нацвідбору. За словами співачки, це були композиції, які виконувалися раніше, тривали понад три хвилини, мали частину чужих віршів чи ненормативну лексику.

Гурт "Хейтспіч" пробував потрапити на "Євробачення"

Дмитро Однороженко у себе в соціальних мережах різко відреагував на слова Тіни Кароль та публічно "послав" її. Він опублікував заяву артистки, звернувши увагу на згадку у пісні ненормативної лексики, можливо, у треку гурту були нецензурні вислови. Дмитро написав: "Ой та йди на **й". Тіна Кароль на це не відреагувала.

Дмитро Однороженко "послав" Тіну Кароль

А 31 березня на сторінці в Instagram Дмитро повідомив, що поповнив лави ЗСУ, додавши, що це рішення було добровільним. Він повідомив підписникам, що рідко буде на зв’язку, але спробуй й далі продовжувати робити музику.

Дмитро Однороженко поповнив лави ЗСУ

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зірка серіалу "Коли ми вдома" Олексій Тритенко. Актор вступив до лав ЗСУ у лютому 2022 року.