Потап зібрався підкорювати Євробачення, але не від України (відео)

Артист хоче представляти на престижному конкурсі сусідню країну

Скандальний український продюсер та репер Олексій Потапенко, який виступає під сценічними псевдонімами Потап та Slavic Balagan, здивував мережу зізнанням. Втікач, який виїхав і більше не повертається до України під час війни, хоче взяти участь у Євробаченні.

Про це 43-річний артист розповів в інтерв’ю молодій молдавській журналістці viorelia. Проте представляти на міжнародному престижному конкурсі Потап зібрався не Україну, а Молдову.

"Я вам хочу сказати чесно, з огляду на те, що мій живий склад — це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на Євробаченні. Я вам навіть інше скажу — Slavic Balagan може оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання щодо "Євробачення", — заявив репер.

За словами скандального продюсера, він навіть має трек під назвою "Опа" — "квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями".

"Люблю молдавську, румунську музику та музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли б виступити від Молдови на Євробаченні, чому б і ні. Якби, звичайно ж, народ нас підтримав. А я думаю, що підтримав би", — припустив Олексій.

Молдова на "Євробаченні 2025"

Нагадаємо, що в січні 2025 року Молдова заявила, що не братиме участі в конкурсі через "економічні, адміністративні та мистецькі проблеми". Країна щорічно бере участь у конкурсі пісні з моменту свого дебюту у 2005 році. Їхній найкращий результат був у 2017 році, коли гурт Sunstroke Project посів третє місце з хітом Hey Mamma. З 19 разів, коли Молдова була на Євробаченні, їй вдалося 13 разів вийти у гранд-фінал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цього року Україну на Євробаченні 2025 представлятиме гурт Ziferblat з конкурсною піснею Bird of Pray.