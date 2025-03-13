Потап зібрався підкорювати Євробачення, але не від України (відео)
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Артист хоче представляти на престижному конкурсі сусідню країну
Скандальний український продюсер та репер Олексій Потапенко, який виступає під сценічними псевдонімами Потап та Slavic Balagan, здивував мережу зізнанням. Втікач, який виїхав і більше не повертається до України під час війни, хоче взяти участь у Євробаченні.
Про це 43-річний артист розповів в інтерв’ю молодій молдавській журналістці viorelia. Проте представляти на міжнародному престижному конкурсі Потап зібрався не Україну, а Молдову.
"Я вам хочу сказати чесно, з огляду на те, що мій живий склад — це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на Євробаченні. Я вам навіть інше скажу — Slavic Balagan може оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання щодо "Євробачення", — заявив репер.
За словами скандального продюсера, він навіть має трек під назвою "Опа" — "квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями".
"Люблю молдавську, румунську музику та музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли б виступити від Молдови на Євробаченні, чому б і ні. Якби, звичайно ж, народ нас підтримав. А я думаю, що підтримав би", — припустив Олексій.
Молдова на "Євробаченні 2025"
Нагадаємо, що в січні 2025 року Молдова заявила, що не братиме участі в конкурсі через "економічні, адміністративні та мистецькі проблеми". Країна щорічно бере участь у конкурсі пісні з моменту свого дебюту у 2005 році. Їхній найкращий результат був у 2017 році, коли гурт Sunstroke Project посів третє місце з хітом Hey Mamma. З 19 разів, коли Молдова була на Євробаченні, їй вдалося 13 разів вийти у гранд-фінал.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що цього року Україну на Євробаченні 2025 представлятиме гурт Ziferblat з конкурсною піснею Bird of Pray.