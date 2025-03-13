Україна не переможе? Букмекери назвали країну-фаворитку на Євробаченні-2025

Україна посідає поки 6 місце

Євробачення-2025 вже наближається і з кожним днем зростає інтрига щодо фаворитів. Цьогоріч на пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", яка перемогла на Нацвідборі 8 лютого. Проте попри сильну заявку, Україна займає шосте місце у рейтингу букмекерів. Лідирує Швеція, якій пророкують перемогу з імовірністю 33%.

Своєю чергою Україна має коефіцієнт лише 3%. Проте, ситуація ще може змінитися. Рейтинг букмекерів оприлюднив сайт polymarket.com.

Хто представлятиме Швецію на Євробаченні-2025

На нацвідборі Melodifestivalen 2025 9 березня обрали переможця. Швецію на 69-му пісенному конкурсі представлятиме гурт KAJ. І вперше з 1998 року Швеція на Євробаченні заспіває шведською.

KAJ — фінсько-шведський комедійний музичний гурт з Веро в Остроботнії. У його склад входять Кевін Хольмстрем, Аксель Ахман та Якоб Норргорд. Гурт було створено у 2009 році і з того часу вони випустили сім альбомів і поставили два мюзикли, у яких поєднали гумор та музику.

На Євробачення колектив поїде з піснею "Bara bada bastu". У ній розповідається про сауну і про те, як важливо не стресувати.

Хто представить Україну на Євробаченні-2025

У швейцарське місто Базель у травні поїде гурт Ziferblat. На сцені Євробачення лунатиме пісня "Bird of Pray" від України. У композиції розповідається про тугу за рідним домом, біль втрат, силу молитви, підтримку та внутрішній пошук нових сил.

Варто зазначити, що Євробачення-2025 відбудеться у Швейцарії, місто Базель. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а грандфінал планується на 17 травня. За рейтингом букмекерів, перемогу здобуде Швеція, друге місце посяде Австрія, третє — Ізраїль, четверте — Франція, п'яте — Нідерланди, а шосте — Україна.

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Раніше "Телеграф" розповідав, про що співають Ziferblat у пісні "Bird of Pray". Ми поділилися, який меседж артисти заклали у неї та як вона перекладається.