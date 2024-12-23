Павленко "обскакала" Шурова: хто став членами журі Нацвідбору на Євробачення 2025

Оголошено імена суддів Нацвідбору на Євробачення 2025

У понеділок, 23 грудня, завершилося голосування за членів журі Національного відбору на Євробачення 2025 року. За підсумками голосування у додатку "Дія", визначилася трійка переможців. Отже, судитимуть учасників Нацвідбору співачка Джамала, фронтмен "Без обмежень" Сергій Танчинець та учасниця Євробачення 2021 року Катя Павленко з групи Go_A.

Загалом у голосуванні в "Дії" взяло участь 442 374 українці. Джамала отримала найбільше голосів – 155 941 (35,28%). Друге місце за результатами голосування дісталося Сергію Танчинцю — 89 472 голоси (20,24%). І третє місце здобула Катя Павленко, яка в останній момент "обскакала" колишнього музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова. Вона має 52 359 голосів (11,84%), а Шуров — 50 774 (11,48%).

Зазначимо, що Катерина Павленко із третьої спроби таки отримала право бути членом журі Нацвідбору. У попередні роки її кандидатура не набрала достатньо голосів українців у "Дії"

До речі, у 2024 році змінився і музичний продюсер Національного відбору на Євробачення 2025. У минулі роки це був Дмитро Шуров, а цього року це місце зайняла Тіна Кароль.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту. Цього дня українці своїми голосами визначать, хто представлятиме нашу країну на пісенному конкурсі у Швейцарії.

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