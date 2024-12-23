Павленко "обскакала" Шурова: кто стал членами жюри Нацотбора на Евровидение 2025

Объявлены имена судей Нацотбора на Евровидение 2025

В понедельник, 23 декабря, завершилось голосование за членов жюри Национального отбора на Евровидение 2025. По итогам голосования в приложении "Дія", определилась тройка победителей. Итак, судить участников Нацотбора будут певица Джамала, фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец и участница Евровидения 2021 Катя Павленко из группы Go_A.

Всего в голосовании в "Дії" приняло участие 442 374 украинцев. Джамала получила больше всего голосов — 155 941 (35,28%). второе место по результатам голосования досталось Сергею Танчинцу — 89 472 голоса (20,24%). И третье место получила Катя Павленко, которая в последний момент "обскакала" бывшего музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова. У нее 52 359 голосов (11,84%), а у Шурова — 50 774 (11,48%).

Отметим, что Екатерина Павленко с третьей попытки таки получила право быть членом жюри Нацотбора. В предыдущие годы ее кандидатура не набрала достаточное количество голосов украинцев в "Дії"

К слову, в 2024 году изменился и музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2025. В прошлые годы это был Дмитрий Шуров, а в этом году место заняла Тина Кароль.

Напомним, финал Нацотбора 2025 года состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта. В этот день украинцы своими голосами определят, кто будет представлять нашу страну на песенном конкурсе в Швейцарии.

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