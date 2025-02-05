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Скромна брюнетка із сяючою усмішкою: як виглядала Руслана Лижичко до Євробачення та популярності

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Руслана не сильно змінилася з роками, поміняла лише свій імідж Новина оновлена 05 лютого 2025, 15:32
Руслана не сильно змінилася з роками, поміняла лише свій імідж. Фото Телеграф, Getty Images

Співачка підкорила серця не лише українських, а й європейських фанатів

Руслана Лижичко — популярна українська співачка, яка нещодавно викликала фурор на шоу "Маска" у Бельгії, і увійшла в історію української музики, як перша виконавиця, яка перемогла на Євробаченні від України. Сталося це у 2004 році та принесло артистці широку популярність як усередині країни, так і далеко за її межами.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Руслана Лижичко до перемоги на Євробаченні та великої популярності після конкурсу.

Руслана Лижичко в молодості – як вона виглядала

Руслана Лижичко народилася у Львові 24 травня 1973 року, зараз їй 51 рік. Свою творчу кар’єру артистка розпочинала з юності — спочатку вона закінчила музичну школу, а потім вступила до Львівської консерваторії ім. Лисенка на диригентське відділення.

Руслана Лижичко у молодості
Руслана Лижичко у молодості

У 1993 році Руслана взяла участь у двох знакових музичних фестивалях України — Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики "Червона Рута", а також у Всеукраїнському фестивалі поп- та рок-музики "Тарас Бульба". У 1995 року артистка вийшла заміж за свого продюсера Олександра Ксенофонтова і вже разом з ним заснувала студію "Люксен", яка займалася озвученням рекламних роликів та інших відео.

Руслана Лижичко у молодості

У 1996 році Руслана Лижичко взяла участь у Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов’янський базар", де посіла перше місце і голосно заявила про себе.

Руслана Лижичко у молодості

На той час співачка-початківиця мала не такий стиль, як після перемоги на Євробаченні. Тоді це була скромна красива брюнетка з прямим волоссям та приголомшливою сяючою усмішкою.

Руслана Лижичко у молодості

Проте саме Євробачення та перемога на ньому стали потужним поштовхом для розвитку кар’єри Руслани. Її сценічні образи та "Дикі танці" стали справжньою візитною карткою львівської співачки. А зараз Руслана навіть у 51 рік виглядає просто приголомшливо — у неї підтягнуте тіло, струнка фігура і така ж приголомшлива щира усмішка.

Руслана Лижичко у молодості
Руслана Лижичко фото

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядала Лайма Вайкуле та як змінилася з віком. Ви її просто не впізнаєте.

Теги:
#Руслана Лижичко #Євробачення 2004