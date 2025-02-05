Скромна брюнетка із сяючою усмішкою: як виглядала Руслана Лижичко до Євробачення та популярності

Співачка підкорила серця не лише українських, а й європейських фанатів

Руслана Лижичко — популярна українська співачка, яка нещодавно викликала фурор на шоу "Маска" у Бельгії, і увійшла в історію української музики, як перша виконавиця, яка перемогла на Євробаченні від України. Сталося це у 2004 році та принесло артистці широку популярність як усередині країни, так і далеко за її межами.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Руслана Лижичко до перемоги на Євробаченні та великої популярності після конкурсу.

Руслана Лижичко в молодості – як вона виглядала

Руслана Лижичко народилася у Львові 24 травня 1973 року, зараз їй 51 рік. Свою творчу кар’єру артистка розпочинала з юності — спочатку вона закінчила музичну школу, а потім вступила до Львівської консерваторії ім. Лисенка на диригентське відділення.

У 1993 році Руслана взяла участь у двох знакових музичних фестивалях України — Всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики "Червона Рута", а також у Всеукраїнському фестивалі поп- та рок-музики "Тарас Бульба". У 1995 року артистка вийшла заміж за свого продюсера Олександра Ксенофонтова і вже разом з ним заснувала студію "Люксен", яка займалася озвученням рекламних роликів та інших відео.

У 1996 році Руслана Лижичко взяла участь у Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов’янський базар", де посіла перше місце і голосно заявила про себе.

На той час співачка-початківиця мала не такий стиль, як після перемоги на Євробаченні. Тоді це була скромна красива брюнетка з прямим волоссям та приголомшливою сяючою усмішкою.

Проте саме Євробачення та перемога на ньому стали потужним поштовхом для розвитку кар’єри Руслани. Її сценічні образи та "Дикі танці" стали справжньою візитною карткою львівської співачки. А зараз Руслана навіть у 51 рік виглядає просто приголомшливо — у неї підтягнуте тіло, струнка фігура і така ж приголомшлива щира усмішка.

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