Скромная брюнетка с сияющей улыбкой: как выглядела Руслана Лыжичко до Евровидения и популярности

Певица покорила сердца не только украинских, но и европейских фанатов

Руслана Лыжичко — популярная украинская певица, которая недавно произвела фурор на шоу "Маска" в Бельгии, и вошла в историю украинской музыки, как первая исполнительница, которая победила на Евровидении от Украины. Произошло это в 2004 году и принесло артисту широкую популярность как внутри страны, так и далеко за ее пределами.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Руслана Лыжичко до победы на Евровидении и большой популярности после конкурса.

Руслана Лыжичко в молодости — как она выглядела

Руслана Лыжичко родилась во Львове 24 мая 1973 года, сейчас ей 51 год. Свою творческую карьеру артистка начинала с юности — сначала она окончила музыкальную школу, а затем поступила во Львовскую консерваторию им. Лысенко на дирижерское отделение.

В 1993 году Руслана приняла участие в двух знаковых музыкальных фестивалях Украины — Всеукраинском фестивале современной песни и популярной музыки "Червона Рута", а также во Всеукраинском фестивале поп- и рок-музыки "Тарас Бульба". В 1995 году артистка вышла замуж за своего продюсера Александра Ксенофонтова и уже вместе с ним основала студию "Люксен", которая занималась озвучкой рекламных роликов и прочих видео.

В 1996 году Руслана Лыжичко приняла участие в Международном фестивале искусств "Славянский базар", где заняла первое место и громко заявила о себе.

В то время начинающая певица имела не такой стиль, как после победы на Евровидении. Тогда это была скромная красивая брюнетка с прямыми волосами и потрясающей сияющей улыбкой.

Однако именно Евровидение и победа на нем стали мощным толчком для развития карьеры Русланы. Ее сценические наряды и "Дикие танцы" стали настоящей визитной картой львовской певицы. А сейчас Руслана даже в 51 год выглядит просто потрясающе — у нее подтянутое тело, стройная фигура и такая же потрясающая искренняя улыбка.

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