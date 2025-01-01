Скрывала это больше года: Руслана Лыжичко произвела фурор на шоу "Маска" в Бельгии

Певица Руслана стала зарубежной звездой на бельгийском шоу "Маска"

Певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году впервые от Украины выиграла Евровидение, стала зарубежной звездой на бельгийской адаптации шоу "Маска". Артистка 10 недель держала в интриге бельгийских зрителей и почти дошла до финала. А по контракту вынуждена была скрывать свое участие в проекте больше года.

Как рассказала Руслана Лыжичко в интервью "Обозревателю", в контракте, который она подписала, было указано, что она не имеет права вообще никому рассказывать о своем участии в бельгийской "Маске". Даже ее друзья не знали, почему она ездила в Бельгию.

"Эта история длилась больше года – от видеовстречи с продюсерской командой до момента, когда в эфире показали мое лицо без маски", — поделилась Руслана.

Персонажем, которого исполняла украинская певица, была необычная глубоководная рыба Zeeduivel, которая внесена в Красную книгу. По словам Русланы, она использовала свое участие в бельгийской "Маске", чтобы побольше рассказать бельгийской аудитории об Украине. И делала это с помощью своих песен, а ее образ имел некоторый украинских символизм.

"Моя героиня десять недель держала в интриге всю Бельгию, я с ней почти дошла до финала. Успела даже спеть дуэтом с местной звездой – певицей Natalia, а также дважды зажгла перед 15-тысячной аудиторией в местном Дворце спорта", — рассказала Руслана Лыжичко.

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