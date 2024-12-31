Укр

"Не хочу украинцев": финалистка "Холостяка" Настя-рыжуля попала в языковый скандал (видео)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Анастасию Юзьвак захейтили в сети за русский язык Новость обновлена 31 декабря 2024, 12:53
Анастасию Юзьвак захейтили в сети за русский язык. Фото Коллаж "Телеграф"

Участницу "Холостяка" захейтили в сети из-за русского языка и странных слов об украинцах

В пятницу, 27 декабря, состоялся финал романтического реалити шоу "Холостяк". Главный герой — ветеран войны и общественный деятель — Александр "Терен" Будько привел к финалу двух участниц — Инну Белень и Анастасию Юзьвак. А конечном итоге колечко от холостяка получила Инна. А вот Анастасия, которую на проекте называли "рыжуля", уже успела оскандалиться.

"Телеграф" расскажет подробности скандала с Настей-рыжулей и как на ее выходку отреагировали поклонники шоу.

Настя Юзьвак — участница 13-го сезона шоу "Холостяк", которая дошла до финала. На проекте девушка позиционировала себя как человека, который занимается духовными практиками. При этом она была веселой, много шутила и разговаривала на украинском языке с харизматичным британским акцентом.

Анастасия родом из небольшого городка Збараж на Тернопольщине, она походит из обеспеченной семьи и любит путешествовать. Девушка рассказывала, что училась и несколько лет жила в Лондоне. Однако уже после проекта в сети всплыло странное видео с Настей-рыжулей, на котором она говорит на русском языке.

В ролике Настя с подругой обсуждают парней, или же выбирают их на сайте знакомств. И в какой-то момент девушка говорит: "Не хочу украинцев". А к тому же еще и матерится. И Настя на этом видео совсем не похожа на себя в проекте "Холостяк".

В чате поклонников шоу "Холостяк" после публикации этого видео началась волна критики и хейта в адрес Анастасии Юзьвак. Девушку осуждают за русский язык и за ее слова об украинцах. Многие пользователи были в шоке, що Настя, которая родилась на западной Украине, разговаривает на русском, особенно во время войны.

Настя, Холостяк
Настя, Холостяк
Настя, Холостяк
Настя, Холостяк
Настя, Холостяк

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Комарова из "Мир наизнанку". Имеет титул "Мисс Украина" и работает по специальности.

Теги:
#Холостяк #Александр Терен #Настя Юзьвак