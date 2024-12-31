"Не хочу украинцев": финалистка "Холостяка" Настя-рыжуля попала в языковый скандал (видео)

Участницу "Холостяка" захейтили в сети из-за русского языка и странных слов об украинцах

В пятницу, 27 декабря, состоялся финал романтического реалити шоу "Холостяк". Главный герой — ветеран войны и общественный деятель — Александр "Терен" Будько привел к финалу двух участниц — Инну Белень и Анастасию Юзьвак. А конечном итоге колечко от холостяка получила Инна. А вот Анастасия, которую на проекте называли "рыжуля", уже успела оскандалиться.

"Телеграф" расскажет подробности скандала с Настей-рыжулей и как на ее выходку отреагировали поклонники шоу.

Настя Юзьвак — участница 13-го сезона шоу "Холостяк", которая дошла до финала. На проекте девушка позиционировала себя как человека, который занимается духовными практиками. При этом она была веселой, много шутила и разговаривала на украинском языке с харизматичным британским акцентом.

Анастасия родом из небольшого городка Збараж на Тернопольщине, она походит из обеспеченной семьи и любит путешествовать. Девушка рассказывала, что училась и несколько лет жила в Лондоне. Однако уже после проекта в сети всплыло странное видео с Настей-рыжулей, на котором она говорит на русском языке.

В ролике Настя с подругой обсуждают парней, или же выбирают их на сайте знакомств. И в какой-то момент девушка говорит: "Не хочу украинцев". А к тому же еще и матерится. И Настя на этом видео совсем не похожа на себя в проекте "Холостяк".

В чате поклонников шоу "Холостяк" после публикации этого видео началась волна критики и хейта в адрес Анастасии Юзьвак. Девушку осуждают за русский язык и за ее слова об украинцах. Многие пользователи были в шоке, що Настя, которая родилась на западной Украине, разговаривает на русском, особенно во время войны.

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