"Не хочу українців": фіналістка "Холостяка" Настя-рижуля потрапила у мовний скандал (відео)

Учасницю "Холостяка" захейтили в мережі через російську мову і дивні слова про українців

У п’ятницю, 27 грудня, відбувся фінал романтичного реаліті шоу "Холостяк". Головний герой — ветеран війни та громадський діяч — Олександр "Терен" Будько привів до фіналу двох учасниць — Інну Бєлєнь та Анастасію Юзьвак. Зрештою обручку від холостяка отримала Інна. А ось Анастасія, яку на проекті називали "рижуля", вже встигла оскандалитися.

"Телеграф" розповість подробиці скандалу з Настею-рижулею і як на її витівку відреагували шанувальники шоу.

Настя Юзьвак – учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк", яка дійшла до фіналу. На проекті дівчина позиціонувала себе як людину, яка займається духовними практиками. При цьому вона була веселою, багато жартувала та розмовляла українською мовою з харизматичним британським акцентом.

Анастасія родом із невеликого містечка Збараж на Тернопільщині, вона походить із забезпеченої родини та любить подорожувати. Дівчина розповідала, що навчалася та кілька років жила в Лондоні. Проте вже після проекту в мережі випливло дивне відео з Настею-рижулею, на якому вона розмовляє російською мовою.

У ролику Настя з подругою обговорюють хлопців, або ж вибирають їх на сайті знайомств. І якоїсь миті дівчина каже: "Не хочу українців". А до того ж ще й матюкається. І Настя на цьому відео зовсім не схожа на себе у проекті "Холостяк".

У чаті шанувальників шоу "Холостяк" після публікації цього відео розпочалася хвиля критики та хейту на адресу Анастасії Юзьвак. Дівчину засуджують за російську мову та за її слова про українців. Багато користувачів були в шоці, що Настя, яка народилася на західній Україні, розмовляє російською, особливо під час війни.

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