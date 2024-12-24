Жадан, Міша Крупін, Марія Агапітова та інші: топ-8 українських зірок, які пішли служити в ЗСУ у 2024 році

У рамках мобілізації вручили повістки навіть музичному колективу

Рік добігає кінця, а значить саме час підбивати підсумки. Ми вже розповідали про головні мовні скандали зірок у 2024 році, а сьогодні ділимося, хто з українських знаменитостей пішов служити до Збройних сил України у 2024 році.

"Телеграф" зібрав історії восьми українських знаменитостей, які добровільно чи по мобілізації поповнили лави Збройних сил України.

Письменник Сергій Жадан

Заява письменника, поета та музиканта Сергія Жадана про його рішення мобілізуватися до лав ЗСУ стала шоком для деяких його шанувальників. Відомо, що Жадан допомагав українській армії від початку війни з Росією — з 2014 року. Потім ще більш активно він продовжив підтримувати ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Проте на початку червня 2024 року письменник оголосив, що приєднався до Сил оборони України. Наразі він служить у 13-й бригаді Нацгвардії "Хартія".

Комік з "Левів на джипі" Андрій Лузан

Андрій Лузан — засновник гумористичного проекту "Леви на джипі" та однойменного благодійного фонду. Комік перші роки повномасштабної війни активно волонтерив разом зі своїми колегами-коміками із "Левів на джипі". Вже влітку 2024 року Андрій Лузан повідомив шанувальникам у соцмережах, що вирішив мобілізуватися до ЗСУ.

Екс-фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін

Як і багато українських знаменитостей виконавець Михайло Крупін приєднався до волонтерського руху та допомагав із забезпеченням армії після повномасштабного вторгнення. Водночас він залишив гурт "Корупція" і розпочав сольний проект, у рамках якого переклав деякі російські хіти українською мовою та написав нові. Крім того, артист приєднався до "Культурного десанту" і багато виступав для військових. У липні 2024 року Міша Крупін у соцмережах повідомив, що йде добровольцем до Збройних сил України.

Актриса Марія Агапітова

Українська актриса театру імені Лесі Українки Марія Агапітова вирішила стати на захист своєї Батьківщини ще на початку російського вторгнення. Однак тоді, у 2022 році у військкоматі їй відмовили, заявивши, що настане і її час. І він настав у червні 2024 року. Актриса повідомила у соцмережах, що стала на захист України у лавах ЗСУ.

Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк

Лідер українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк у травні 2024 року також повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Як зізнавався музикант, це рішення було обдуманим, він давно мав намір стати добровольцем. Однак на якийсь час відклав цю ідею, чекав, поки трохи підросте донька, щоб дружині було легше з усім упоратися. За останньою інформацією, Сергій Мартинюк воював на південному напрямку.

Актор Володимир Ніколаєнко

У 54 роки призвали на службу до ЗСУ українського актора Володимира Ніколаєнка, який відомий своїми ролями у серіалах "Останній москаль", "Великі Вуйки", "Свати". Також він є відомим актором театру імені Івана Франка.

Блогер Тайлер Андерсон (Олексій Шкробинець)

31-річний український блогер Олексій Шкробинець, якого користувачі ютубу знають, як Тайлера Андерсона та автора проекту Geek Journal, також повідомив про своє рішення йти до армії. Це сталося у квітні 2024 року.

"Страшні втрати сталися на ютубному фронті... Як ви вже зрозуміли... я подався до лав ЗСУ! Відразу перепрошую, що найближчим часом нових відео, швидше за все, не буде", — написав тоді Тайлер Андерсон.

Гурт-квартет "Будьмо"

Чотирьом учасникам українського квартету "Будьмо" вручили повістки ледь не на концерті. Хлопці приїхали виступати до Калуша у серпні 2024 року і там були мобілізовані. Тепер вони служать у 102 окремій бригаді Територіальної оборони та сподіваються, що після війни зможуть повернутися до музики.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із зірок-чоловіків так і не повернувся до України. Збудували кар’єру та втекли під час війни.