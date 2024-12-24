Жадан, Миша Крупин, Мария Агапитова и другие: топ-8 украинских звезд, которые пошли служить в ВСУ в 2024 году

В рамках мобилизации вручили повестки даже музыкальному коллективу

Год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги. Мы уже рассказывали про главные языковые скандалы звезд в 2024 году, а сегодня делимся, кто из украинских знаменитостей пошел служить в Вооруженные силы Украины в 2024 году.

"Телеграф" собрал истории восьми украинских знаменитостей, которые добровольно или по мобилизации пополнили ряды Вооруженных сил Украины.

Писатель Сергей Жадан

Заявление писателя, поэта и музыканта Сергея Жадана о его решении мобилизоваться в ряды ВСУ, стало шоком для некоторых его поклонников. Известно, что Жадан помогал украинской армии с самого начала войны с Россией — с 2014 года. Потом еще более усердно продолжил поддерживать ВСУ после полномасштабного вторжения. Однако в начале июня 2024 года писатель объявил, что присоединился к Силам обороны Украины. Теперь он служит в 13-й бригаде Нацгвардии "Хартия".

Комик из "Львов на джипе" Андрей Лузан

Андрей Лузан — основатель юмористического проекта "Львы на джипе" и одноименного благотворительного фонда. Комик первые годы полномасштабной войны активно волонтерил вместе со своими коллегами-комиками из "Львов на джипе". Уже летом 2024 года Андрей Лузан сообщил поклонникам в соцсетях, что решил мобилизоваться в ВСУ.

Экс-фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин

Как и многие украинские знаменитости исполнитель Миша Крупин присоединился к волонтерскому движению и помогал с обеспечением армии после полномасштабного вторжения. В то же время он оставил группу "Коррупция и начал сольный проект, в рамках которого перевел некоторые российские хиты на украинский язык и написал новые. Кроме того, артист присоединился к "Культурному десанту" и много выступал для военных. В июле 2024 года Миша Крупин в соцсетях сообщил, что идет добровольцем в Вооруженные силы Украины.

Актриса Мария Агапитова

Украинская актриса театра им Леси Украинки Мария Агапитова приняла решение выйти на защиту своей Родины еще в самом начале российского вторжения. Однако тогда, в 2022 году в военкомате ей отказали, заявив, что наступит и ее время. И оно наступило в июне 2024 года. Актриса сообщила в соцсетях, что встала на защиту Украины в рядах ВСУ.

Фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк

Лидер украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк в мае 2024 года также сообщил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Как признавался музыкант, это решение было обдуманным, он давно собирался стать добровольцем. Однако на время отложил идею, ждал, пока немного подрастет дочь, чтобы жене было легче со всем справиться. По последней информации, Сергей Мартынюк воевал на южном направлении.

Актер Владимир Николаенко

В 54 года призвали на службу в ВСУ украинского актера Владимира Николаенко, который известный своими ролями в сериалах "Останнiй москаль", "Великі Вуйки", "Сваты". Также он известный актер театра имени Ивана Франко.

Блогер Тайлер Андерсон (Алексей Шкробинец)

31 летний украинский блогер Алексей Шкробинец, которого пользователи ютуба знают, как Тайлера Андерсона и автора проекта Geek Journal, также сообщил о своем решении идти в армию. Это произошло в апреле 2024 года.

"Страшные потери произошли на ютубном фронте… Как вы уже поняли… я отправился в ряды ВСУ! Сразу прошу прощения, что в ближайшее время новых видео, скорее всего, не будет", — написал тогда Тайлер Андерсон.

Группа-квартет "Будьмо"

Четырем участникам украинского квартета "Будьмо" вручили повестки едва ли не на концерте. Парни приехали выступать в Калуш в августе 2024 года и там были мобилизованы. Теперь они служат в 102 отдельной бригаде Территориальной обороны и надеются, что после войны смогут вернуться к музыке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из звезд-мужчин так и не вернулся в Украину. Построили карьеру и сбежали во время войны.