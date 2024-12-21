Построили карьеру и сбежали во время войны: кто из звезд-мужчин так и не вернулся в Украину

Одни покинули страну обманным путем, другие цинично перебрались в Россию

Если одни представители украинского шоу-бизнеса взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину, нашлись и те, кто каким-то образом покинул страну в военное время. Многие из таких известных мужчин столкнулись с волной критики и шквалом осуждения.

Большинство из отечественных артистов проводят благотворительные концерты и возвращаются на родину. Однако есть и те, кто решил остаться за границей. Одни получили разрешение обманным путем, другие покинули страну в первые дни полномасштабного вторжения, а третьи и вовсе перебрались в Россию.

"Телеграф" подвел итоги 2024 года и подготовил подборку об известных мужчинах, которые уехали из Украины с 2022 года, но до сих пор не вернулись.

Влад Яма

Судья шоу "Танці з зірками" покинул Украину в первые дни полномасштабной войны. По словам хореографа, ему удалось сделать это якобы до введения ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. 42-летний Влад Яма сейчас проживает в Майами вместе с женой Лилианой и сыном Леоном.

Александр Эллерт

38-летний комик и победитель шоу "Холостячка" в июле 2022 года уехал в США. По его словам, он должен был участвовать в концерте, посвященном Дню Независимости Украины, но после завершения мероприятия в Украину не вернулся. Сейчас Эллерт продолжает свою карьеру в США, где дает стендап-концерты на русском языке.

Олег Винник

С момента начала полномасштабной войны в Украине певец полностью исчез из публичного пространства. Известно было лишь, что он находится в Германии. По словам продюсера Александра Горбенко, Винник пересек границу "в багажнике автомобиля". Недавно певец анонсировал концерт в Варшаве, но отменил его, поскольку на мероприятие купили мизерное количество билетов.

Андрей Щегель

"Это выбор ребят, погибать", — заявил стендап-комик в интервью журналисту Роману Скрипину после того, как уехал за границу с благотворительной миссией, но так и не вернулся. Даже его извинения только подогрели возмущение украинцев. В настоящее время комик находится в США.

Спартак Суббота

Скандально известный "психотерапевт" каким-то образом в августе 2024 года покинул Украину вместе с женой, моделью Елизаветой Комар, и теперь находится в Барселоне, Испания. Известно, что за рубежом Суббота, которого подозревают в подделке документов об образовании, продолжает проводить лекции.

Kyivstoner

Рэпер и блогер находился в Украине, когда началась полномасштабная война, но позже покинул страну. Его жена сообщила, что им удалось пересечь границу, так как у Kyivstoner есть гражданство США. Напомним, что в сентябре 2021 года рэпер оскандалился из-за криков "Россия!" в Киеве.

Александр Волошин

В августе 2024 года блогер сообщил, что покинул Украину. После этого он опубликовал на YouTube видео под названием "Кто предатель", в котором попытался оправдать свой побег, обвиняя "систему" в Украине. Мужчина, купивший виллу на Бали, заявил, что вернется лишь после того, как в стране произойдут "перемены".

Тарас Голубков

Режиссер находился в Украине в начале полномасштабной войны, но в марте 2023 года он был замечен в России на съемках клипа. Разрешение на выезд из Украины мужчина получил от Министерства культуры. В ведомстве заявили, что Голубков добился его обманным путем.

Анатолий Евдокименко

Внук Софии Ротару оказался в центре скандала в начале полномасштабной войны, когда его вместе с отцом Русланом Евдокименко и другими мужчинами задержали при попытке незаконно пересечь границу в сторону Молдовы. Позднее Анатолий каким-то образом оказался в Париже и сообщил, что продолжит свою творческую деятельность в Европе под псевдонимом SHMN.

Алексей Потапенко (Потап)

Рэпер и продюсер Потап, покинувший Украину в начале полномасштабной войны, также не торопится возвращаться. Однажды артиста заметили в пророссийском клубе в Германии. Сейчас артист находится в Барселоне (Испания).

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