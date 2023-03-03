"Это выбор ребят, погибать": известный стендапер ошарашил заявлениями, после того как бежал в Турцию

Щегель еще и назвал свое шоу "Национально-освободительный стендап"

Украинский стендапер Андрей Щегель признался, что сбежал от мобилизации в Турцию, подобно депутатам ОПЗЖ. Мужчина считает, что он имеет "право на ох**ную жизнь".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Роману Скрипину. В настоящее время фрагмент из видео распространяется соцсетями, активно комментируя высказывания юмориста.

"Я ***лся как крыса. У меня три повестки, я не боюсь военкомов, определяю себя как свободного человека, понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. Нашел способ съ***ться и пожить в комфортной психологически обстановке. Реализуя право на охранную жизнь я просто съехался и сижу здесь", — заявил Щегель.

На вопрос о том, что мужчин сейчас не выпускают из страны, поскольку идет война, он заявил, что "является артистом и представляет Украину". Кроме того, он еще и подверг сомнению такое понятие как страна, назвав это понятие "фикцией", созданной культурным прессом".

Тогда Скрипин высказал претензию, мол, на фронте гибнут украинские военные. А в это время комик сидит за границей. Стендапер ответил так: "Я исхожу из того, что это выбор ребят – гибнуть".

Сеть остро отреагировала на высказывания одного из основателей современной стендап-сцены в Украине. Люди в комментариях считают высказывания артиста, мягко говоря, неудачными.

Отметим, что Андрей Щегель является одним из ведущих украинских стендап-комиков, участвовал в протестах в Беларуси в 2020 году, затем вернулся в Украину. Называл свое шоу национально-освободительным стендапом.

Напомним, другой популярный комик осудил репера Потапа, отдыхавшего за границей. Тем временем организатор громкой вечеринки в зарубежном курорте Куршевель не понимает, почему так много гнева вызвало это мероприятие.