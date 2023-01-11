“Имею право”: организатор громкой вечеринки в Куршевеле резко ответила украинцам на хейт

Девушка не смогла понять, в чем проблема громкой вечеринки в Куршевеле в то врмея, как на родине продолжается война

Участница скандального дня рождения в Куршевеле, на котором модель Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский эпатажно гуляли под украинские песни, находится в недоумении. Девушка по имени Алина Варакута не понимает причину недовольства украинского общества и уверена, что каждый имеет право отдыхать, как ему вздумается.

Такое мнение именинница высказала на своей странице в Инстаграм. Девушка записала несколько сториз в которых призвала украинцев думать головой.

Видео с шумной вечеринки в одном из дорогих ресторанов Куршевеля облетели сеть 10 января. На кадрах украинская модель Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский, который находится в розыске МВД, пели и плясали на фоне украинского флага под песни украинских исполнителей. По предварительным подсчетам, нескромный отдых обошелся украинцам в 20 тысяч евро.

На следующий день именинница Алина Варакута гневно ответила украинцам на обвинения в шумной вечеринке за границей. Девушку не смутил тот факт, что в Украине продолжается война, она уверена, что имеет право на такой отдых, какой хочет. Также она призвала соотечественников "думать головой", прежде чем обвинять ее.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой, перед тем как писать мне оскорбления. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу", — написала Алина Варакута.

Кроме того, участники вечеринки так и не поняли, почему шесть бутылок шампанского Cristal стали такими популярными в сети и на них накинулись с гневными комментариями. К слову, бутылка объемом 0,7 этого шампанского стоит в ресторане Bagatelle 27 тысяч гривен. То есть, суммарно только на алкоголь компания потратила 162 тысячи гривен.

Муж Алины Варакуты Дмитрий Величко, который, по данным СМИ, известен в узких кругах как "Святоха", пока что никак не прокомментировал ситуацию. Еще вчера, 10 января, он активно постил фото и видео с гуляний, а 11 января решил отмолчаться в соцсетях.

Судя по профилю в Instagram, Алина Варакута, в начале декабря Алина переехала жить в Дубай. На совсем или на период войны — она не уточнила. До этого она выкладывала фото из Италии, Монако (Монте-Карло), Сейшел, Мальдив и Франции, где находилась вместе со своим мужем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Куршевеле был задержан украинский бизнесмен Константин Жеваго. Его могут экстардировать в Украину для справедливого правосудия.