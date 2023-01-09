Отпуск в Крыму и квартира в Москве: очередной украинский судья попал в скандал (фото)

Судья несколько раз в год на протяжении 8 лет ездил в Крым, а у его жены есть незадекларировання недвижимость в Москве и на полуострове

Украинский судья Ярослав Василенко неоднократно посещал оккупированный Крым за последние восемь лет. Кроме того, у его семьи есть недвижимость в Москве и на полуострове, которую судья не внес в свою электронную декларацию.

Это выяснили журналисты "Схем", опубликовав новое расследование. Сам же судья отказался комментировать сотрудничество с российскими оккупантами.

Журналисты установили, что с 2014 по 2021 год украинский судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко 25 раз посетил оккупированный полуостров. Это подтверждают записи, сделанные в российской базе пересечения границ, в которую власти рф вносят всех, кто въезжает с материковой Украины. Последний визит судья в Крым состоялся летом 2021 года.

Жена и дочь судьи имеют паспорта граждан россии, о чем, к слову, в электронной декларации не сказано ни слова, хотя должно быть. Как и о жилье в россии и на оккупированных территориях — супруга судьи в 2020 году купила апартаменты в ЖК "Аквамарин" в Севастополе, а также владеет квартирой в Москве.

В социальных сетях также нашлось подтверждение визитов судьи в Крым. Летом 2014 года он сфотографировался со своим родственником на яхте, позади которой был виден российский триколор. Также в сети опубликованы фото из апартаментов в "Аквамарине", датированные как 2014 годом, так и последующими. Снимки были опубликованы родственниками судьи в запрещенных в Украине социальных сетях.

Что не так с поездкой Василенко в оккупированный Крым

Первое и основное — с момента пересечения границы человек полностью подчиняется законам рф: предъявляет документы пограничникам, рассчитывается оккупационной валютой и так далее. Своими действиями судья признал оккупацию Крыма и пополнял бюджет страны-агрессора при каждой покупке в местных магазинах.

Второе — почему представитель украинской власти не боялся находится на территории, которая оккупирована врагом? Вероятно, у него были договоренности с оккупантами или некие гарантии безопасности, но в обмен на что — не ясно. Судья Ярослав Василенко выпускник Краснознаменного военного института Министерства обороны СССР (Москва), как и его коллега судья Богдан Львов. Но есть одно различие — у Василенко нет российского гражданств.

Третье — его жена является гражданкой россии, которая с 2020 года владеет недвижимостью в Севастополе. Это значит, что она приобрела апартаменты по российским законам, а значит тоже поддержала оккупацию полуострова.

Имущество в Крыму не задекларировано

Ярослав Василенко не указывал в своей электронной декларации, которую он обязан заполнять ежегодно как госслужащий, недвижимость в россии и на оккупированном полуострове. То есть, он намерено скрыл от Украины имущество на сумму примерно 17 млн гривен. Также в декларации не указана и квартира жены в Москве.

В 2014 году судья попал в грандиозны скандал. В составе апелляционной тройки он юридически "забетонировал" решение ОАСК о "запрете Майдана". На данный момент Василенко работает судьей в Шестом апелляционном административном суде – это апелляционная инстанция сразу для трех регионов Украины, включая Киев. Журналисты "Схем" пытались поговорить с ним на счет визитов в Крым, но представитель правосудия оказался немногословным и попросил их покинуть кабинет.

Руководство Шестого апелляционного административного суда отказалось отвечать на запрос о том, есть ли у Василенко доступ к государственной тайне. Вместо этого они сочли вопрос "подозрительным" и перенаправили его в СБУ.

Журналисты "Схем" в свою очередь также обратились в СБУ, показав им установленные факты визита судья в оккупированный Крым. Кроме того, незадекларированной недвижимостью в россии и Крыму могут заинтересоваться антикоррупционные органы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководитель Окружного административного суда Киева Павел Вовк отреагировал на санкции против него от США. Он заявил, что запад пытается взять под контроль судебную структуру Украины.