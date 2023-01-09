Відпустка у Криму та квартира у Москві: черговий український суддя потрапив у скандал (фото)

Суддя кілька разів на рік протягом 8 років їздив до Криму, а його дружина має незадеклароване нерухомість у Москві та на півострові

Український суддя Ярослав Василенко неодноразово відвідував окупований Крим за останні вісім років. Крім того, його родина має нерухомість у Москві та на півострові, яку суддя не вніс до своєї електронної декларації.

Це з’ясували журналісти "Схем", опублікувавши нове розслідування. Сам же суддя відмовився коментувати співпрацю з російськими окупантами.

Журналісти встановили, що з 2014 до 2021 року український суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко 25 разів відвідав окупований півострів. Це підтверджують записи, зроблені в російській базі перетину кордонів, в яку влада росії вносить усіх, хто в’їжджає з материкової України. Останній візит суддя до Криму відбувся влітку 2021 року.

Дружина та дочка судді мають паспорти громадян рф, про що, до речі, в електронній декларації не сказано жодного слова, хоча має бути. Як і про житло в росії та на окупованих територіях — дружина судді в 2020 році купила апартаменти в ЖК "Аквамарин" у Севастополі, а також володіє квартирою в Москві.

У соціальних мережах також знайшлося підтвердження візитів судді до Криму. Влітку 2014 року він сфотографувався зі своїм родичем на яхті, за якою було видно російський триколор. Також у мережі опубліковано фото з апартаментів в "Аквамарині", датовані як 2014 роком, так і наступними. Знімки було опубліковано родичами судді у заборонених в Україні соціальних мережах.

Що не так із поїздкою Василенка до окупованого Криму

Перше і головне — з перетину кордону людина повністю підпорядковується законам росії: пред’являє документи прикордонникам, розраховується окупаційною валютою тощо. Своїми діями суддя визнав окупацію Криму та поповнював бюджет країни-агресора при кожній покупці у місцевих магазинах.

Друге — чому представник української влади не боявся перебувати на території, яка окупована ворогом? Ймовірно, у нього були домовленості з окупантами чи гарантії безпеки, але в обмін на що — не ясно. Суддя Ярослав Василенко випускник Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР (Москва), так само, як і його колега суддя Богдан Львов. Але є одна відмінність — Василенко не має російського громадянства.

Третє — його дружина є громадянкою росії, яка з 2020 року володіє нерухомістю у Севастополі. Це означає, що вона придбала апартаменти за російськими законами, отже, теж підтримала окупацію півострова.

Майно у Криму не задекларовано

Ярослав Василенко не вказував у своїй електронній декларації, яку він зобов’язаний заповнювати щороку як держслужбовець, нерухомість у росії та на окупованому півострові. Тобто він мав намір приховати від України майно на суму приблизно 17 млн. гривень. Також у декларації не вказано і квартиру дружини у Москві.

У 2014 році суддя потрапив у грандіозний скандал. У складі апеляційної трійки він юридично "забетонував" рішення ОАСК про "заборону Майдану". Наразі Василенко працює суддею у Шостому апеляційному адміністративному суді – це апеляційна інстанція одразу для трьох регіонів України, включаючи Київ. Журналісти "Схем" намагалися поговорити з ним щодо візитів до Криму, але представник правосуддя виявився небагатослівним і попросив їх покинути кабінет.

Керівництво Шостого апеляційного адміністративного суду відмовилося відповідати на запит про те, чи має Василенко доступ до державної таємниці. Натомість вони визнали питання "підозрілим" і перенаправили його до СБУ.

Журналісти "Схем" також звернулися до СБУ, показавши їм встановлені факти візиту суддя до окупованого Криму. Крім того, незадекларованою нерухомістю в росії та Криму можуть зацікавитися антикорупційні органи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що керівник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відреагував на санкції проти нього від США. Він заявив, що захід намагається взяти під контроль судову структуру України.