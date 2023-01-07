Такого не їмо: донецький суддя потрапив у скандал з волонтерами через гуманітарку

На Київщині стався скандал через гуманітарну допомогу

На Київщині суддя з Донецька нібито намагався отримати гуманітарну допомогу, а потім разом із дружиною влаштував скандал із волонтерами.

Деталями історії поділилася юрист Марина Піанкова у своєму Facebook. За її словами, вказаний чоловік представився ВПО, який перебуває у складних життєвих обставинах, а тому отримав продуктовий набір на 13 кілограмів, дві пачки памперсів та дитяче харчування.

Волонтер повідомила, що чоловік повернувся з дружиною через дві години і повернув пакети зі словами "моя сім’я та діти такого не їдять", а після цього жінка влаштувала скандал, обурившись якістю отриманої безкоштовно їжі та викликала поліцію.

"Так от — ми всі були в шоці, в тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО. А прийшов до нас за гуманітаркою "малоімущій" суддя Донецького окружного адміністративного суду Голошивець Іван Олександрович, з зарплатою більше 150 000 грн в місяць і маючи безліч державних пільг", — написала Піанкова.

Вона додала, що кандидатура судді розглядається до Вищої ради правосуддя, а тому їй нічого не залишилося, крім як відправити скаргу до етичної ради судової влади.

Допис Піанкової

Суддя з гуманітарною допомогою

Дружина Голошивця

Продуктовий набір

Продуктовий набір

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