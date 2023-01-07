Такого не їмо: донецький суддя потрапив у скандал з волонтерами через гуманітарку
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На Київщині стався скандал через гуманітарну допомогу
На Київщині суддя з Донецька нібито намагався отримати гуманітарну допомогу, а потім разом із дружиною влаштував скандал із волонтерами.
Деталями історії поділилася юрист Марина Піанкова у своєму Facebook. За її словами, вказаний чоловік представився ВПО, який перебуває у складних життєвих обставинах, а тому отримав продуктовий набір на 13 кілограмів, дві пачки памперсів та дитяче харчування.
Волонтер повідомила, що чоловік повернувся з дружиною через дві години і повернув пакети зі словами "моя сім’я та діти такого не їдять", а після цього жінка влаштувала скандал, обурившись якістю отриманої безкоштовно їжі та викликала поліцію.
"Так от — ми всі були в шоці, в тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО. А прийшов до нас за гуманітаркою "малоімущій" суддя Донецького окружного адміністративного суду Голошивець Іван Олександрович, з зарплатою більше 150 000 грн в місяць і маючи безліч державних пільг", — написала Піанкова.
Вона додала, що кандидатура судді розглядається до Вищої ради правосуддя, а тому їй нічого не залишилося, крім як відправити скаргу до етичної ради судової влади.
Як повідомлялося раніше, депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк оскандалився через те, що передав сім’ї загиблого українського воїна прострочені продукти харчування.