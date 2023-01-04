"Сім’ї героя принесли гниль": нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал

Сергія Нагорняка звинуватили у піарі на гуманітарці

Депутат від "Слуги народу" оскандалився через допомогу сім’ї загиблого українського воїна. Увагу на неприємну ситуацію звернула журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook журналістка розповіла про допомогу до Нового року від депутата Сергія Нагорняка сім’ї військового, який загинув у боях за Маріуполь. Повідомляється, що воїн загинув 8 травня на "Азовсталі".

"Він все життя мріяв стати військовим. Був дуже талановитим снайпером. Загинув в один день зі своїм учителем і побратимом по зброї", — розповідає журналістка.

Данилюк-Ярмолаєва, посилаючись на відомості своїх співрозмовників, стверджує, що допомога від депутата виявилася нічим іншим, як гуманітаркою від поляків, яку на Черкащині люди нібито отримували ще на початку війни.

"А отже, гуманітарка на Черкащині лежала десь на складі без діла", — дійшла такого висновку журналістка.

Однак найбільше в цій історії Ярмолаєву здивував термін придатності цих подарунків. За її словами, продукти в подарунковому наборі виявилися простроченими.

"Тобто, родині Героя принесли непотріб і гниль", — стверджує Данилюк-Ярмолаєва.

У зв’язку з усім сказаним вище журналістка звинуватила депутата в "піарі на гуманітарці" і поставила йому питання про те, чи не відчуває він сорому за дану допомогу.

"Сергій Нагорняк, чи Вам не соромно піаритись на гуманітарці і приносити сім’ї, яка пережила надзвичайну втрату — таке л**но? ", — каже журналістка.

У свою чергу депутат у коментарях до посади поспішив порозумітися за неприємну ситуацію. За його словами, склад упаковки має бути іншим, та й упаковка теж. Також він заявив, що вибачиться перед мамою героя за те, що трапилося.

"Упаковки мали роздати за тиждень до НР ( Нового року — Ред .). А щодо проблем з гуманітарними вантажами, вона справді існує. І, на жаль, є випадки торгівлі нею ", — додав депутат.

Один із коментарів Нагорняка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава "Слуги Народу" також Олена Шуляк уже потрапляла у скандал. Її звинуватили у неповазі до пораненого бійця ЗСУ