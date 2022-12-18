Голова партії "Слуга народу" потрапила у скандал через пораненого військовослужбовця: що сталося

Причиною конфлікту став законопроєкт про забудовників

Український військовослужбовець та юрист Олег Симороз звинуватив голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у тому, що вона увірвалася до нього до шпиталю та влаштувала скандал, поки він перебуває на реабілітації після втрати обох ніг на Донбасі.

Як написав Симороз на своїй сторінці у Facebook, нардеп приїхала без попередження і не поцікавилася навіть тим, чи може він взагалі з нею говорити.

Причиною скандалу стала критика законопроєкту 5655, який, за словами військовослужбовця, діє на користь будівельної мафії. Документ було прийнято загалом 13 грудня 228 голосами.

"Я звернув її увагу на кілька показових моментів: як цей злочинний законопроєкт нівелює мою боротьбу за збереження берегів Дніпра, як вона проштовхнула його на комітеті та в сесійній залі голосами ОПЗЖ і як вона проігнорувала зауваження НАЗК", — написав він.

За його словами, Шуляк у відповідь натякнула, що він отримав гроші за свою позицію.

Симороз також повідомив, що має намір звернутися безпосередньо до президента.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада напередодні ухвалила скандальний законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців, які не підкоряються наказам керівництва. Цей документ уже викликав широкий резонанс серед бійців ЗСУ та активістів.