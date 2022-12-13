Рада ухвалила скандальний закон про медіа: що зміниться в Україні

Законопроект підтримали 299 нардепів

Верховна Рада України ухвалила у другому та остаточному читанні скандальний законопроект про медіа, який дає більше повноважень Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. За це він часто критикував деяких журналістів і правозахисників.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк. За його інформацією, законопроект підтримали 299 народних депутатів. Голоси депутатів розподілилися так: "Слуга народу" — 195, "ЄС" — 18, "Батьківщина" — 9, "Платформа за життя та мир" — 15, "За майбутнє" — 11, "Голос" — 14, "Довіра" — 15, "Відновлення України" — 12, позафракційні -10.

Що зміниться для України

Як пише "Інтерфакс", законопроект визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та контролю у цій сфері.

У законодавче поле зокрема вводиться поняття "он-лайн-медіа". Для них передбачається добровільна реєстрація, яка гарантує захист із боку законодавства.

Так, наприклад, якщо зареєстрований суб’єкт у сфері он-лайн-медіа допускає грубе порушення, регулятор може застосувати до нього штраф, а у разі вчинення протягом одного місяця другого чи третього грубого порушення після застосування штрафу, рішення про яке не було скасовано у встановленому законом порядку, накладається штраф у подвійному розмірі.

Також передбачається заборона розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду – цей захід застосовується у разі вчинення протягом одного місяця четвертого грубого порушення, якщо за попередні подібні порушення було застосовано штрафи, рішення про які не було скасовано в установленому законом порядку.

Крім того, передбачається тимчасова заборона розповсюдження незареєстрованих он-лайн-медіа, яка становить 14 календарних днів. Тимчасова заборона застосовується у разі значного порушення, якщо протягом одного місяця до суб’єкта було застосовано п’ять штрафів за такі порушення та рішення про них не було скасовано у встановленому законом порядку.

Проте закон піддався критиці з боку опозиції. Так, у "Євросолідарності" називали неприйнятною норму законопроекту про те, що українські онлайн-медіа можуть бути оперативно заблоковані рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, що "приведе до обмеження прав онлайн-медіа та використання інструменту блокування для цензурування українського інтернет-простору". .

У свою чергу заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що проект закону скасовує повноваження Нацради повністю блокувати медіа без рішення суду. При цьому зареєстровані медіа не можна буде заблокувати взагалі, навіть тимчасово, а незареєстровані лише до двох тижнів. Без рішення суду Нацрада може заблокувати лише анонімні медіа, які не мають ні ідентифікованих журналістів, ні власників.

Зазначимо, що ухвалення закону "Про медіа" Єврокомісія визначила одним із критеріїв для оцінки руху України до ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 грудня Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду.