Журналіст та блогер Сергій Лямець пояснив, які наслідки може принести підтримка депутатами законопроєкту про регулювання роботи медіа

Вам напевно подобаються розслідування Bigus.info та "Схем". Точно подобається, коли ЗМІ та блогери розповідають про зловживання влади та олігархів, а не годують вас фастфудом "Єдиного марафону".

Напевно, вам цікаво дивитися про батальйони Монако та Відень.

Але скоро така журналістика може зникнути. Залишиться лише "Єдиний марафон", який транслюватиме єдину "правильну" точку зору. Але тепер не лише на ТВ, а і в інтернеті, і на радіо.

Цього тижня депутатам пропонують голосувати за законопроект "Про медіа". Цей закон дозволить владі блокувати "неправильні" матеріали та навіть ЗМІ. Через ліцензування, сертифікацію, перевірки, бла-бла-бла.

Чим небезпечний цей законопроєкт, вже відомо багато років. Він запроваджує цензуру для усіх ЗМІ. Вона потрібна, аби на наступних виборах передбачувано поводили себе не лише ТВ та радіо, але і друковані ЗМІ, і інтернет.

Депутати налаштовані голосувати, просто тому що їм все одно. Вони не уявляють, що закладають величезну бомбу під усю країну.

Нагадаю, перетворення росії на острів зомбі починався саме з придушення свободи слова. На початку 2000-х теж ніхто не бачив загрози, а росія вважалася дуже ліберальною. Українські ЗМІ брали приклад з НТВ, Комерсанта, Ведомостей, Нового мира. Де тепер усе це?

Ми ближче до росії, ніж здається. Сьогодні нам під соусом війни хочуть продати "правильне" обмеження свободи слова. Мовляв, хто проти — той москаль. Хто за — той з народом України та нашими західними партнерами.

А я бачу так: обмежене свободи слова є злочином проти власного народу, з якими б гаслами це не робилося. Це завжди так. Спочатку ми отримуємо владу, а потім не хочемо розслідувати Трухіна чи 1,5 мільярди на коханку.

Панове депутати, проти течії плити завжди важко. Але дуже корисно для карми.