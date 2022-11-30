Журналист и блогер Сергей Лямец объяснил, какие последствия может принести поддержка депутатами законопроекта о регулировании работы медиа

Вам наверняка нравятся расследования Bigus.info и "Схем". Точно нравится, когда СМИ и блоггеры рассказывают о злоупотреблениях власти и олигархов, а не кормят вас фастфудом "Единого марафона".

Наверное, вам интересно смотреть о батальонах Монако и Вене.

Но скоро такая журналистика может исчезнуть. Останется только "Единый марафон", который будет транслировать единственную "правильную" точку зрения. Но теперь не только на ТВ, но и в интернете, и на радио.

На этой неделе депутатам предлагают голосовать за законопроект "О медиа". Этот закон позволит властям блокировать "неправильные" материалы и даже СМИ. Через лицензирование, сертификацию, проверки, бла-бла-бла.

Чем опасен этот законопроект, уже известно много лет. Он вводит цензуру для всех СМИ. Она нужна, чтобы на следующих выборах предсказуемо вели себя не только ТВ и радио, но и печатные СМИ и интернет.

Депутаты настроены голосовать, просто потому, что им все равно. Они не представляют, что закладывают огромную бомбу под всю страну.

Напомню, превращение россии в остров зомби начиналось именно с подавления свободы слова. В начале 2000-х тоже никто не видел угрозы, а россия считалась очень либеральной. Украинские СМИ последовали примеру НТВ, Коммерсанта, Ведомостей, Нового мира. Где теперь это все?

Мы ближе к россии, чем кажется. Сегодня нам под соусом войны хотят продать "правильное" ограничение свободы слова. Мол, кто против – тот москаль. Кто за – тот с народом Украины и нашими западными партнерами.

А я вижу так: ограниченное свободы слова является преступлением против собственного народа, с какими бы лозунгами это ни делалось. Это всегда так. Сначала мы получаем власть, а потом не хотим расследовать Трухина или 1,5 миллиарда на любовницу.

Господа депутаты, против течения плиты всегда тяжело. Но очень полезно для кармы.