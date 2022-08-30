Открытое обращение редакции "Телеграфа" к народным депутатам по поводу закона "о медиа"

В первые недели после полномасштабного вторжения России Украина глобально переиграла кремлевских технологов на информационном поле. Мы говорим именно "Украина", поскольку как раз украинские медиа и блогеры в режиме 24/7 показывали правду о вторжении, насилии и ужасах войны, которую в нашу страну принесли российские войска. Сложилось впечатление, что даже кремлевская пропаганда не была готова к тому, что российские солдаты перейдут границу и попытаются захватить Киев.

Украинские же журналисты самоотверженно, под обстрелами и оккупацией, из бункеров и эмиграции доносили всему миру позицию жертвы агрессора. Некоторые из наших коллег взяли в руки оружие и пошли защищать Родину на передовую, некоторых замучили и убили оккупанты.

Однако свобода победила тогда и побеждает сейчас. Украинские медиа собственноручно находили баланс между самоцензурой и желанием донести до читателя важную информацию. Мы не просто так используем слово "самоцензура", поскольку во время войны журналист как никогда понимает важность сохранения в секрете определенных данных, которые может использовать враг. Например, военных позиций, имен и так далее.

В настоящее время Верховная Рада планирует принять законопроект "О медиа", которым власти пытаются ввести регуляцию онлайн-СМИ, работы блогеров и платформ. 23 августа документ уже получил поддержку комитета по гуманитарной и информационной политике, хотя 34 народных депутата из пяти фракций и внефракционные обратились к председателю парламента Руслану Стефанчуку с призывом снять документ с пленарного заседания.

Отметим, что это не впервые власти хотят принять закон "О медиа" при каденции действующего президента. Первые попытки были продемонстрированы еще до войны — законопроект № 2693-д "О медиа" зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, в мае 2020-го парламент отправил его на повторное первое чтение. Конечно, сейчас можно прикрыться объяснением, что принятие закона является одним из требований вступления в ЕС, но не является ли свобода как раз одним из индикаторов готовности стать членами европейской семьи.

Нам кажется, что принятие закона, который кроме всего прочего предусматривает также расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, мягко говоря, не ко времени. Украинское общество и журналисты, в частности, продемонстрировали свою зрелость и готовность жертвовать сенсациями ради Победы. Почему именно сейчас, когда на фронте гибнут лучшие сыновья Украины, народные депутаты решили попытаться подкрутить гайки под эгидой светлого европейского будущего? Вопрос риторический.

В понедельник, 29 августа, украинские СМИ максимально корректно осветили информацию о контрнаступлении украинских войск на Юге нашей страны. Мы точно понимаем, когда ради большой победы нужно минуту помолчать, однако жаль, что некоторые из нардепов, которые будут голосовать за этот закон, этого режима ответственной тишины, к сожалению, не соблюдали.

Украина — не Россия, свобода, которую мы имеем сейчас, не просто дарована нам, а отвоевана и отвоевывается каждый день и ежесекундно. Вспомните об этом, уважаемые депутаты, когда будете давить на кнопку.