Укр

Украинских журналистов наградили одной из самых престижных премий в мире

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пулитцеровская премия
Пулитцеровская премия

Работу украинских СМИ отметили престижной премией

Украинские журналисты удостоились награды Пулитцеровской премии — одной из наиболее престижных наград США и мира в области журналистики, литературы и искусства.

Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в Твиттер.

"Поздравляем журналистов Украины", — сказано в сообщении.

Пулитцеровская премия была основана газетным магнатом Джозефом Пулитцером, который завещал после его смерти учредить фонд и награждать деятелей в 9 сферах. Первая премия была выдана в 1917 году и с тех пор список номинаций неоднократно расширялся.

С 1930 года была учреждена номинация "Особое упоминание", выделяющая выдающихся культурных и общественных деятелей, которые не могли быть отмечены ни одной из существующих наград. В 2022 году именно ее и получили украинские журналисты.

Премия в этой номинации вручается нерегулярно и с 1930 года ее получили лишь 44 лауреата.

Как сообщалось ранее, вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал исторический документ, которым впервые после Второй мировой войны Вашингтон открывает программу ленд-лиза. Это было сделано с целью обеспечить Украине быстрый доступ к поставкам оружия и техники.

Теги:
#Украина #Пулитцеровская премия
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