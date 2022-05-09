Байден подписал ленд-лиз для Украины: историческое видео

Программа позволит гораздо быстрее получить необходимое ВСУ оружие и технику

Президент США Джо Байден решил подписать исторический документ о предоставлении Украине ленд-лиза, что случилось в истории впервые после Второй мировой войны.

Процесс подписания транслировался в прямом эфире в YouTube.

Как известно, ленд-лиз это программа, по которой США предоставляли союзникам технику и оружие во временное пользование с правом выкупить ее для себя после окончания войны или вернуть обратно.

Соответствующий законопроект был проголосован в Конгрессе США еще 28 апреля, после чего он попал на стол к президенту страны.

Символично, что его подписание совпадает с днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказывала, что вся помощь от США, которая была передана до этого, выделялась на бесплатной основе. Что касается лкенд-лиза, то к нему, по ее словам, стоит относиться, как к дополнительной возможности получить финансирование и оружие, необходимое для победы Украины в войне против российских захватчиков.

Больше о том, что такое ленд-лиз, читайте в материале "Телеграф": США запускают ленд-лиз для Украины: что это значит и нужно ли будет платить за оружие