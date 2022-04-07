США запускают ленд-лиз для Украины: что это значит и нужно ли будет платить за оружие

Оружие из США может стать залогом будущей победы, возможно даже за него не будем платить

В четверг, 7 апреля, стало известно, что в Сенате США поддержали предложение о возобновлении программы ленд-лиза времен Второй мировой войны с целью более эффективных поставок вооружений Украине.

Впереди голосование в нижней палате Конгресса США и подпись президента Джо Байдена, но в их положительном решении в Украине не сомневаются.

"Телеграф" решил разобраться, как это работает и сможет ли повлиять на исход войны Украины против россии.

Что такое ленд-лиз и как он спас СССР во Вторую мировую войну

Понятие "ленд-лиз", что стало соединением слов "дать в долг" и "сдать в аренду", появилось 11 марта 1941 года, когда Конгресс США принял закон, которым разрешались безоплатные поставки странам, чья защита является важной для самих Соединенных Штатов.

В годы Второй мировой основными получателями ленд-лиза от США стали Великобритания, СССР, Франция и Китай на общую сумму порядка 50 миллиардов долларов, что сейчас эквивалентно примерно 750 миллиардам долларов.

По условиям закона "О ленд-лизе" от 11 марта 1941 года, вся помощь союзникам из США поставлялась абсолютно бесплатно, правда по окончании войны проводилась ревизия. Имущество, уничтоженное в ходе боевых действий списывалось, а оставшееся можно было:

- вернуть США и тогда эти поставки не оплачивались;

- оставить у себя и оплатить полностью или частично.

Так, в СССР за годы войны было поставлено по программе ленд-лиза имущества примерно на 11 миллиардов долларов, из которых были оплачены порядка 700 миллионов долларов, а последняя выплата прошла в 2006 году.

Для сравнения Великобритания из поставок в 31 миллиард долларов в той или иной форме выплатила порядка 6,8 миллиардов долларов.

"Суть программы ленд-лиза лучше всего отразил президент США Франклин Рузвельт: "Если у вашего соседа горит дом, а у вас пожарный шланг, то разве вы будете продавать этот шланг? Нет, вы просто одолжите его!" В итоге США поставляли странам антигитлеровской коалиции вооружение и военную технику, боеприпасы, а также сырье и прочие товары. Например, в СССР поступали паровозы, морские транспортные суда, ледоколы, промышленное оборудование и даже обмундирование для армии, включая форменные пуговицы с красноармейской звездой, изготовленные в Чикаго", — рассказал "Телеграфу" украинский военный историк Андрей Харук.

Ленд-лиз для Украины – ключевой фактор поддержки

Как рассказал "Телеграфу" директор Украинского института политики Руслан Бортник, ленд-лиз сейчас это ключевой фактор военной поддержки Украины со стороны США. Если бы не средства ПВО и ПТРК, поставленные и поставляемые ВСУ, ситуация на передовой могла бы быть куда хуже, считает эксперт.

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"В этом процессе важна системность подхода — понимание объемов, графика поставок, номенклатуры вооружения, порядок их оплаты или это будут бесплатные поставки, список стран которые могут присоединиться к ленд-лизу. Все это позволит значительно укрепить ВСУ и сделает планирование боевых действий более прогнозируемым для нашего командования. Но и мы со своей стороны должны будем кое-что сделать, например, свести к минимуму все бюрократические преграды для этих поставок со своей стороны", — подчеркнул Руслан Бортник.

Это не первый и не последний удар по оккупанту со стороны союзников Украины. Так 6 апреля США ввели персональные санкции против дочерей владимира путина и приближенных к нему лиц, а летом ЕС планирует отказаться от импорта российского угля.

Параллельно с этим европейские страны и Великобритания готовятся к поставкам тяжелого вооружения для сил обороны Украины — танков, бронемашин и прочей техники.