США нанесли новый санкционный удар по россии: под раздачу попали дочки путина
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Американцы усиливают давление на рф.
США на 42-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ввели новый пакет санкций против россии.
Об этом в среду, 6 апреля, заявили в Белом доме.
США ввели санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка", а также ввели запрет на новые инвестиции в экономику рф. Кроме того, Белый дом объявил о санкциях против дочерей кровавого диктатора владимира путина, а также жены и дочери главы МИД рф Сергея Лаврова. Новые санкции США также затрагивают зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьер-министра рф Михаила Мишустина.
Сообщается, что США суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора и что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших.
"Ничто из этого не является постоянным. Санкции разработаны так, чтобы быть достаточно гибкими. Мы можем усилить их и ослабить в зависимости от обстоятельств", — заявили в Белом доме.
Напомним, США помогут Украине в расследовании зверств россиян в Буче. Президент США Джо Байден оскорбил путина, увидев, что случилось под Киевом.
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