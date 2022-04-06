Укр

США нанесли новый санкционный удар по россии: под раздачу попали дочки путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин Новость обновлена 06 апреля 2022, 18:15
владимир путин

Американцы усиливают давление на рф.

США на 42-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ввели новый пакет санкций против россии.

Об этом в среду, 6 апреля, заявили в Белом доме.

США ввели санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка", а также ввели запрет на новые инвестиции в экономику рф. Кроме того, Белый дом объявил о санкциях против дочерей кровавого диктатора владимира путина, а также жены и дочери главы МИД рф Сергея Лаврова. Новые санкции США также затрагивают зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьер-министра рф Михаила Мишустина.

Сообщается, что США суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора и что российская экономика в результате западных санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших.

"Ничто из этого не является постоянным. Санкции разработаны так, чтобы быть достаточно гибкими. Мы можем усилить их и ослабить в зависимости от обстоятельств", — заявили в Белом доме.

Напомним, США помогут Украине в расследовании зверств россиян в Буче. Президент США Джо Байден оскорбил путина, увидев, что случилось под Киевом.

Теги:
#США #Россия #Война с Россией
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