"Народный спутник" окупился за два дня: стало известно о громких успехах ВСУ

Один спутник полностью работает на нужды украинской обороны

Благодаря спутнику компании ICEYE, деньги на который украинцы собирали совместно с волонтером-телеведущим Сергеем Притулой, только за первые два дня бойцам украинских Вооруженных сил удалось "демилитаризировать" российскую вражескую технику на сумму большую, чем Фонд потратил на проект.

Соответствующую информацию на своей странице в соцсети в четверг, 29 сентября, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что "народный спутник" уже помог украинским защитникам на поле боя, ведь только за двое суток обнаружил более 60 единиц замаскированной боевой техники российского врага.

Также он подчеркнул, что без технологий, которыми оснащен новый приобретенный спутник, эту технику заметить не удалось бы.

"Когда в июне Минобороны предложило направить средства, собранные для приобретения "байракторов", на усиление средств космической разведки, мы ожидали качественного повышения способностей наших войск. Сейчас все наши ожидания полностью оправдались", — написал министр.

По словам Резникова, именно благодаря "народному спутнику" ВСУ заметили российскую боевую технику, которая находилась в районе населенных пунктов Хрещеновка и Украинка в Херсонской области, а также неподалеку от поселка Новоселовка Донецкой области. Все обнаружено в оперативном порядке было уничтожено украинскими силами.

Министр также добавил, что боевые бригады ВСУ уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE, снимки из которых расшифровывают прошедшие соответствующее обучение союзники по военной разведке Минобороны.

Ранее Телеграф сообщал, как украинцы радостно восхищались спутником, который на собранные средства украинцев удалось приобрести Сергею Притуле.