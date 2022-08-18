Укр

За собранные на Байрактары деньги фонд Притулы купил спутник

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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За собранные на Байрактары деньги фонд Притулы купил спутник Новость обновлена 18 августа 2022, 15:11

Доступ к спутникам ISI Украина будет иметь более года благодаря гражданам, которые донатили на покупку Байрактаров

Волонтер и шоумен Сергей Притула, который в июне через свой фонд собрал деньги на четыре беспилотника "Байрактар", но получил от турецкой компании Baykar Makina три бесплатно, объявил, куда были потрачены перечисленные украинцами средства. Как сообщил Притула в соцсетях своего фонда, за 600 млн гривен Украина приобрела доступ к базе данных спутников компании ICEYE.

"Украинцы, вы – космос. Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании ICEYE. И этот доступ мы выкупили более чем на год вперед", — сообщил Притула. По его словам, это даст украинской армии максимально быстрый доступ к необходимым данным, которые помогут с планированием военных операций. "Бавовны будет много", — пообещал он. Технические детали в скором времени будут выпущены отдельным пресс-релизом.

Притула уточнил, что проект удалось осуществить в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Он также поблагодарил министра Алексея Резникова, который доверил этот проект именно фонду Притулы, и поздравил руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, чье ведомство получило в распоряжение этот инструмент. Отдельную благодарность Притула выразил предпринимателю в космической отрасли Максу Полякову, который помогал с работой над проектом. "Благодаря приобщению его лично и его команды мы смогли осуществить этот проект тихо, быстро, а главное компетентно", — отметил Притула. Не забыл он и о людях и бизнесах, которые донатили на проект "Народный Байрактар", что в конечном счете позволило приобрести спутник. "Вы можете собой гордиться", — сказал волонтер.

"И наш простой месседж россиянам будет дополнением к знаменитой речи Уинстона Черчилля — мы будем сражаться с вами на суше, на море, в воздухе, а теперь и в космосе", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", Сергей Притула объявил о старте сбора донатов на Байрактары 22 июня. Уже 24 июня стало известно, что на счета проекта "Народный Байрактар" поступило 600 млн. грн, чего хватало на приобретение четырех беспилотников. Но компания-производитель решила не брать деньги и передала три машины в пользу ВСУ безвозмездно. После этого Фонд Сергея Притулы вместе с Министерством обороны начали работать над тем, чтобы потратить собранное максимально эффективно и полезно для украинской армии.

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#Спутник #Сергей Притула #Байрактар