За зібрані на Байрактари гроші фонд Притули купив супутник

Доступ до супутників ISI Україна матиме понад рік завдяки громадянам, які донатили на купівлю Байрактарів

Волонтер і шоумен Сергій Притула, який у червні через свій фонд зібрав гроші на чотири безпілотники "Байрактар", але отримав від турецької компанії Baykar Makina три безкоштовно, оголосив, куди було витрачено перераховані українцями кошти. Як повідомив Притула у соцмережах свого фонду, за 600 млн гривень Україна придбала доступ до бази даних супутників компанії ICEYE.

"Українці, ви – космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузіря супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед", — повідомив Притула. За його словами, це дасть українській армії максимально швидкий доступ до необхідних даних, які допоможуть з плануванням воєнних операцій. "Бавовни буде багато", — пообіцяв він. Технічні деталі незабаром будуть випущені окремим прес-релізом.

Притула уточнив, що проект вдалось здійснити у співпраці з Міністерством оборони України. Він також подякував міністру Олексієві Резнікову, який довірив цей проект саме фонду Притули, та привітав керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, чиє відомство отримало у розпорядження цей інструмент. Окрему подяку Притула висловив підприємцеві у космічній галузі Максу Полякову, який допомагав із роботою над проектом. "Завдяки долученню його особисто та його команди ми змогли здійснити цей проект тихо, швидко а головне компетентно", — зазначив Притула. Не забув він і про людей та бізнеси, яки донатили на проект "Народний Байрактар", що зрештою дало змогу придбати супутник. "Ви можете собою пишатися", — сказав волонтер.

"І наш простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля – ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі, а відтепер і в космосі", — сказав він.

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Як повідомляв "Телеграф", Сергій Притула оголосив про старт збору донатів на Байрактари 22 червня. Уже 24 червня стало відомо, що на рахунки проекту "Народний Байрактар" надійшло 600 млн грн, чого вистачало на придбання чотирьох безпілотників. Але компанія-виробник вирішила не брати кошти і передала три машини на користь ЗСУ безоплатно. Після цього Фонд Сергія Притули разом із Міністерством оборони почали працювати над тим, щоби витратити зібране максимально ефективно і корисно для української армії