Виробник "Байрактарів" подарує ЗСУ три безпілотники — народ України зібрав на них гроші за 3 дні

ЗСУ безкоштовно отримають три БПЛА

Компанія Baykar, яка виробляє ударні безпілотники "Bayraktar TB-2", заявила, що не прийматиме зібрані українцями на купівлю БПЛА гроші, а передасть їх безкоштовно.

Як повідомляється у Твіттер турецької компанії Baykar, три безпілотники будуть передані українській армії як подарунок, а зібрані гроші там закликають відправити на іншу допомогу українському народу.

У компанії зазначили, що отримали інформацію про те, що українці виявили ініціативу у збиранні коштів на купівлю ударних БПЛА на потреби армії.

"Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", — наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, акцію зі збору коштів влаштували телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим. Усього за три дні їм вдалося зібрати 600 мільйонів гривень, яких мало вистачити на купівлю чотирьох безпілотників "Bayraktar TB-2".

Варто зазначити, що у травні подібний збір коштів влаштували і громадяни Литви, які змогли зібрати 5 мільйонів євро на покупку "Байрактару" для ЗСУ за три дні.

Примітно, що Туреччина тоді теж стала приймати зібрані гроші, а передала безпілотник безкоштовно. Організатори акції після цього направили частину коштів на придбання додаткового боєкомплекту до БПЛА, а решту на іншу допомогу.