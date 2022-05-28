Журналіст із Литви запустив збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ: суму зібрали за три дні

Влада Литви та Туреччини вже схвалила угоду

Литовський телеведучий та журналіст Андрюс Тапінас 25 травня на своєму каналі в YouTube запустив збір коштів на покупку безпілотника "Байрактар ТБ-2" для потреб української армії та вже зібрав понад 5 мільйонів євро.

Про це він повідомив у своєму Фейсбуку.

"Напевно, вперше в історії громадяни однієї держави можуть купити і подарувати таке важке озброєння іншій державі", — написав він.

Примітно, що до цього він отримав дозвіл на проведення подібного правочину від влади Литви та Туреччини, де ці БПЛА виробляються.

Ініціативу підтримав і чинний міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який у твіттері оприлюднив рахунки, куди жителі його країни перераховують кошти. Крім того, збирати кошти вирішила допомогти та попередня президентка країни Даля Грибаускайте.

Інформацію про те, що потрібну суму зібрано, підтвердили у Відділі стратегічних комунікацій МЗС Литви.

"Коли литовці кажуть "Ми стоїмо разом з Україною", вони мають на увазі саме це. За 3 дні Литва зібрала 5 млн євро на покупку безпілотника Bayraktar для України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, перші дрони цього типу з’явилися на озброєнні ЗСУ ще у 2018 році, а після початку повномасштабного вторгнення росії вони продемонстрували високу ефективність у боротьбі з окупантами.

Відомо, що один із них відвертав увагу ракетного крейсера "Москва", завдяки чому українські крилаті ракети "Нептун" змогли зробити свою справу та відправити російський військовий корабель на дно Чорного моря.

Після цього Міноборони показувало відео того, як "Байрактари" знищують російські дрібніші судна біля острова Зміїний.