Послали за кораблем: "Байрактари" ефектно рознесли російські катери в Чорному морі (відео)

Ворожі "Раптори" пішли на дно

У понеділок, 2 травня, українські військові ювелірно знищили два російських катери, які знаходились у Чорному морі неподалік від горезвісного острова Зміїний, де російський військовий корабель вперше був посланий нашими захисниками.

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Черговою гарною новиною у своєму Телеграм-каналі поділився головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює Байрактар", — йдеться в тексті публікації.

Знищення російських катерів українськими байрактарами

Варто нагадати, що кількома днями раніше бійці українських Збройних сил завдали ударів по позиціях російського ворога на острові Зміїний. Їм вдалося прицільно поцілити у пункт управління загарбників, в результаті чого було знищено зенітно-ракетний комплекс рф "Стріла-10".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що прикордонник Роман Грибов, який відомий своєю фразою про російський військовий корабель, повернувся на Батьківщину з російського полону та отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".