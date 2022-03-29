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Автор фрази про російський військовий корабель повернувся додому (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ігор Табурець та Роман Грибов Новина оновлена 29 березня 2022, 17:30
Ігор Табурець та Роман Грибов

Весь світ завдяки хороброму українцю знає, куди треба посилати російські кораблі.

Прикордонник Роман Грибов, який захищав острів Зміїний на момент початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, повернувся додому.

Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець на своїй сторінці у Facebook.

Роман є автором гучної фрази: "російський військовий корабель іди на х*й", яка стала одним із символів боротьби проти окупантів. За проявлену хоробрість прикордонника було нагороджено відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність. Від усієї громади вручив Романові відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". Із такими захисниками ми обов’язково переможемо! Тримаємо стрій!", — написав Табурець.

Нагадаємо, росіяни зажадали, щоб українці на острові Зміїний склали зброю, проте у відповідь отримали лише слова Романа. Потім зв’язок із захисниками острова було утрачено, їх порахували загиблими. Проте пізніше стало відомо, що частина українських прикордонників, зокрема Грибов, опинилися в полоні. 24 березня відбувся обмін полоненими, і Роман зміг повернутися додому.

Теги:
#Україна #Черкаська область #Острів Зміїний #Війна з Росією
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