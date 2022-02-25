"Російський корабель, йди на х*й": українців захопила відповідь прикордонника окупантам

13 українських захисників загинули, захищаючи острів від окупантів.

Російські війська, які у четвер, 24 лютого, розпочали вторгнення на територію України, після артилерійського обстрілу захопили острів Зміїний. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, до цього росіяни пропонували прикордонникам скласти зброю, але ті відхилили цю пропозицію.

Аудіозаписом їхньої розмови чиновник поділився у своєму телеграм-каналі.

"Я російський військовий корабель! Пропоную скласти зброю, здатися! Інакше по вас буде завдано бомбового удару", — чути на записі.

"Російський корабель, йди на **й", — відповіли йому прикордонники.

За словами Геращенка, після цієї розмови відбувся масований ракетний та артилерійський обстріл острова, внаслідок чого 13 бійців Держприкордонслужби загинули.

"Можливо загинув і той сміливий герой, який послав переважаючого супротивника на х**, як посилали Запорізькі козаки ворогів України", — написав він.

Слова прикордонників не залишилися поза увагою користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, обстріл території України триває і в нічний час доби. За даними СВ ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямах.

Крім того, повідомлялося, що російські війська захопили аеропорт Гостомель, що під Києвом, проте пізніше його вдалося відбити.