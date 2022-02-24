Росіяни захопили острів Зміїний: подробиці

Інфраструктура на острові зруйнована, зв’язку з українськими військовими немає

Вторгнення Росії в Україну продовжується. Російські війська увечері у четвер, 24 лютого, після тривалого обстрілу захопили український острів Зміїний.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Острів Зміїний

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

Крім того, зв’язок з прикордонниками, які перебувають на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

"За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений", — йдеться у повідомленні.

У Прикордонній службі зазначили, що росіяни протягом дня неодноразово марно намагалися залякати українських захисників на острові з вимогами здатися: "Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону".

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков у четвер увечері заявив, що Росія готує нову хвилю атак на Україну, у тому числі із застосуванням повітряно-десантних військ.