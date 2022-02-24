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Росіяни захопили острів Зміїний: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Острів Зміїний Новина оновлена 24 лютого 2022, 22:28
Острів Зміїний

Інфраструктура на острові зруйнована, зв’язку з українськими військовими немає

Вторгнення Росії в Україну продовжується. Російські війська увечері у четвер, 24 лютого, після тривалого обстрілу захопили український острів Зміїний.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Острів Зміїний
Острів Зміїний

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

Крім того, зв’язок з прикордонниками, які перебувають на остові з воїнами ЗСУ, втрачено.

"За наявною інформацією, острів Зміїний захоплений", — йдеться у повідомленні.

У Прикордонній службі зазначили, що росіяни протягом дня неодноразово марно намагалися залякати українських захисників на острові з вимогами здатися: "Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону".

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков у четвер увечері заявив, що Росія готує нову хвилю атак на Україну, у тому числі із застосуванням повітряно-десантних військ.

Теги:
#Росія #Війна #Острів Зміїний #Захоплення
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