Россияне захватили остров Змеиный: подробности
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Инфраструктура на острове разрушена, связи с украинскими военными нет
Вторжение России в Украину продолжается. Российские войска вечером в четверг, 24 февраля, после продолжительного обстрела захватили украинский остров Змеиный.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
Кроме того, связь с пограничниками, которые находятся на остове вместе с воинами ВСУ, утрачена.
"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", — говорится в сообщении.
В Погранслужбе отметили, что россияне на протяжении дня неоднократно тщетно пытались запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться: "Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону".
Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников в четверг вечером заявил, что Россия готовит новую волну атак на Украину, в том числе с применением воздушно-десантных войск.