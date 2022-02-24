Укр

Россияне захватили остров Змеиный: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Остров Змеиный Новость обновлена 24 февраля 2022, 22:28
Остров Змеиный

Инфраструктура на острове разрушена, связи с украинскими военными нет

Вторжение России в Украину продолжается. Российские войска вечером в четверг, 24 февраля, после продолжительного обстрела захватили украинский остров Змеиный.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Остров Змеиный
Остров Змеиный

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Кроме того, связь с пограничниками, которые находятся на остове вместе с воинами ВСУ, утрачена.

"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", — говорится в сообщении.

В Погранслужбе отметили, что россияне на протяжении дня неоднократно тщетно пытались запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться: "Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону".

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников в четверг вечером заявил, что Россия готовит новую волну атак на Украину, в том числе с применением воздушно-десантных войск.

Теги:
#Россия #Война #Остров Змеиный #Захоплення
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