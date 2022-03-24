Україна обмінялася полоненими з росією: Верещук зробила важливий анонс

За словами Верещук, окрім військових нам вдалося повернути 19 українських цивільних моряків.

У четвер, 24 березня, на 29-й день російського вторгнення в Україну, між Україною та росією відбувся обмін військовополоненими у форматі "10 на 10".

Про це повідомила віце-прем’єр Ірина Верещук.

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"В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягли 10 наших військовослужбовців. Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували з затопленого судна біля Одеси. ", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну сам рятувальний корабель також буде повернуто Україні та буде відправлено до порту в Туреччині", — написала Верещук у своєму Телеграмі.

Як повідомляв "Телеграф", перший обмін військовополоненими з росією відбувся 1 березня. Окупантам повернули одного офіцера військової поліції в обмін на п’ятьох українських бійців територіальної оборони.