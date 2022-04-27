ЗСУ завдали удару по російським ППО на острові Зміїний: деталі

Втрати супротивника уточнюються.

Українські захисники завдали удару по російським позиціям на острові Зміїний, там було знищено ЗРК окупантів та пункт управління.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Зафіксовано попадання до пункту управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються. Корабельне угруповання флоту противника переформатовано у бік зменшення", — сказано в повідомленні.

Також зазначається, що за добу росіяни намагалися наступати у напрямку населених пунктів Таврійське та Нова Зоря у Миколаївській області, але зазнали там втрат і були відкинуті.

Загалом окупанти на Півдні України втратили за день 16 солдатів, танк та 4 одиниці іншої техніки.

Як повідомлялося раніше, напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські захисники вже звільнили від окупантів 931 населений пункт нашої країни.

Водночас на Заході вже почали натякати, що Україні варто звільняти всю свою територію, включаючи ОРДЛО та Крим. Зокрема така заява прозвучала від Міноборони Британії, а пізніше таку саму інформацію озвучили й у США.

Крім того, в США змінили підхід до політики щодо росії, який тепер полягає в її максимальному ослабленні, що включає не лише санкційний тиск, а й збільшення військової допомоги Україні.