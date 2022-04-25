Зеленський розповів, скільки населених пунктів було звільнено від окупантів

Глава держави каже, що війна вже стала для України народною.

Українським захисникам вдалося прогнати окупантів із 931 населеного пункту, а визволення решти є лише питанням часу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 25 квітня.

"Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території — від сходу до заходу, від півночі до півдня — українська ідея однаково сильна, однаково всенародна", — сказав він.

За його словами, українські військовослужбовці деокупували вже 931 населений пункт, але багато міст та громад продовжують перебувати під тимчасовим контролем окупаційних військ.

"Але у мене немає сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, окупанти у Херсоні захопили будівлю міської ради, після чого зняли звідти український прапор та вивісили триколор. Усіх, хто був у будівлі, вони вигнали без пояснення причини.

Тим часом у смт Велика Олександрівка (Херсонська область) окупанти зажадали від усіх мешканців покинути свої будинки до 28 квітня, інакше їм загрожує примусова депортація.

Очевидно, що цим росіяни активізували підготовку до проведення т.зв. "референдуму" для проголошення ще однієї квазідержавної освіти на території нашої країни.