Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов были освобождены от оккупантов

Глава государства говорит, что война уже стала для Украины народной

Украинским защитникам удалось прогнать оккупантов из 931 населенного пункта, а освобождение остальных является лишь вопросом времени.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогу 25 апреля.

"Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории — от востока до запада, от севера до юга — украинская идея одинаково сильна, одинаково всенародная", — сказал он.

По его словам, украинские военнослужащие деоккупировали уже 931 населенный пункт, но многие города и общины продолжают находиться под временным контролем оккупационных войск.

"Но у меня нет сомнений, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, оккупанты в Херсоне захватили здание городского совета, после чего сняли оттуда украинский флаг и вывесили триколор. Всех находившихся в здании они выгнали без объяснения причины.

Тем временем в пгт Великая Александровка (Херсонская область) оккупанты потребовали от всех жителей покинуть свои дома до 28 апреля, в противном случае им грозит принудительная депортация.

Очевидно, что тем самым россияне активизировали подготовку к проведению т.н. "референдума" для провозглашения еще одного квазигосударственного образования на территории нашей страны.