Укр

Выселяют целое село: оккупанты придумали новое издевательство над людьми на Херсонщине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Последствия обстрелов Херсона Новость обновлена 25 апреля 2022, 20:32
Последствия обстрелов Херсона

Украинцам дали на выселение 3 дня

Российские оккупанты на Херсонщине, где активизировалась подготовка к незаконному референдуму, продолжают издевательства над местным населением — на этот раз жителей пгт Великая Александровка заставляют срочно выселиться из домов и покинуть пределы населенного пункта.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что люди должны покинуть свои дома до 28 апреля, а в противном случае им грозит принудительная эвакуация.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Золотой Балке на Херсонщине, которую захватили оккупанты, вражеская армия закрыла местным жителям возможность въезда-выезда в населенный пункт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пропагандисты в своих сюжетах пытались показать "расцвет" Херсона после выхода из него "нацистов", использовав для этого кадры российского города Ейск.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Война #Оккупанты #Принудительное выселение
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