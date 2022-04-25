Укр

Оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета: подробности от мэра

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Херсонский городской совет Новость обновлена 25 апреля 2022, 21:23
Херсонский городской совет

Ключи от помещения также оказались в руках оккупантов

Российские оккупанты на 61-й день войны в Украине захватили помещение Херсонского городского совета, после чего сняли украинский флаг и вывешали триколор.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев на своей странице в Facebook.

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"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили охрану на свою. Я выехал в 19:45 — флаг Украины еще был над мэрией. Подробности позже. Я с вами", — написал Колыхаев.

Как передает "Суспільне", по словам одного из работников, в здание городского совета российские военные зашли после обеда 25 апреля. Они сказали всем сотрудникам покинуть мэрию, затем сняли флаг Украины со здания.

Причин и требований российскими войсками не озвучивалось, никаких объяснений людям не дали.

Напомним, в Херсонской области накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться, однако безрезультатно и с потерями в живой силе и технике, а украинские войска возобновили контроль над 8 населенными пунктами области.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Мэрия #Война
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