Украинские войска освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине: подробности

Украинские воины отбили несколько штурмов россиян на юге Украины и возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области

В Херсонской области накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться, однако безуспешно и с потерями в живой силе и технике, а украинские войска возобновили контроль над 8 населенными пунктами области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" на своей странице в Фейсбуке в ночь на воскресенье в сводке об оперативной обстановке на юге Украины по состоянию на вечер 23 апреля.

"Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", — говорится в сводке.

Попытки россиян по проведению штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались не удачными: "Нанесением огневого поражения артиллерией всеобщей поддержки группировки атаки противника отражены".

Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское получило огневое поражение нашими подразделениями. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", — информируют в Командовании.

Также в ВК "Юг" подтвердили, что ракетный удар по Одессе накануне был нанесен с самолетов стратегической авиации ТУ-95 россии.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Блокируя судоходство, проводя разведку надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины.

"После 22.00 вновь произошла ракетная атака на Одесщину с моря, вражеские ракеты, выпущенные в направлении порта Южный, сбиты силами ПВО", — добавили в Командовании.

Как сообщалось, 23 апреля минобороны россии объявило о "провокации со стороны украинских войск", а по сути заявило о намерениях наносить ракетный удар по цистерне с аммиаком в порту "Южный" в Одессе.