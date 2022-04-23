Россияне "предупредили" о химической атаке Одессы: подробности

В россии заговорили о вероятности применения химоружия против Одессы

Оккупанты вновь угрожают применением ядовитых веществ и уже начали обвинять украинских защитников в подготовке "провокации" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении российского минобороны.

В сообщении россиян указано, что украинские спецслужбы якобы собираются сымитировать ракетный удар по хладкомбинату на территории порта "Южный".

Там утверждают, что для этих целей туда была завезена цистерна с 10 тоннами аммиака, а правоохранителям и военнослужащим выдали средства защиты.

На это сообщение отреагировал советник главы МВД Антон Геращенко

"И снова игра "наоборот", стоит ли задуматься о написанном или это "фейк" как любят в россии называть подобные сообщения", — написал он.

Вместе с тем по украинским телеграм-каналам уже разлетелись сообщения о том, что россияне таким образом могут заранее начать оправдывать применение химоружия в Одессе.

Стоит отметить, что воздушная тревога в городе была объявлена после 22:00, а в местных телеграм-каналах уже начали сообщать о взрывах

До этого, днем 23 апреля, по Одессе был нанесен удар, предположительно, крылатыми ракетами "Калибр". Одна из них попала в жилую многоэтажку, из-за чего погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых есть трехмесячный ребенок. Еще 18 человек получили ранения.