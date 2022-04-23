Обстрел Одессы: названо число погибших, среди них 3-месячный ребенок

Оккупанты продолжают убивать мирных украинцев

Ракетный удар россиян по Одессе лишил жизни пятерых человек, среди которых маленький ребенок.

Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, погибло 5 человек, еще 18 получили ранения. Однако он отметил, что данные о количестве жертв российского обстрела не окончательны и их может быть еще больше.

"Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху", — написал он.

Ермак добавил, что ответственных за это преступление будет неизбежно притянуто к ответственности.

Как сообщалось ранее, ракетный удар был нанесен днем 23 апреля. По имеющейся информации ракета попала в жилую многоэтажку, а по некоторым данным обстрел производился крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены со стратегического бомбардировщика Ту-22.

Напомним, с начала вторжения украинские мирные города неоднократно подвергались ракетным ударам и бомбардировкам, в частности недавно был обстрелян Львов, где погибли 7 человек. Также обстрелам подверглись дачные участки под Днепром, там, к счастью, обошлось без пострадавших, однако были разрушены несколько домов.